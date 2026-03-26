Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wählt nach häuslicher Gewalt den Notruf

Hagen-Haspe (ots)

Mittwochabend (25.03.) wählte ein Hagener den Notruf der Polizei und berichtete von häuslicher Gewalt zu seinem Nachteil. Seine Ehefrau habe ihn in der gemeinsamen Wohnung in Haspe angegriffen. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, lagen in der Küche und im Wohnzimmer mehrere zerstörte Blumentöpfe auf dem Boden. Der Mann machte zwar einen gefassten, aber doch erschütterten Eindruck auf die Polizisten, während er von dem Vorfall berichtete. Seine Frau habe nach dem Konsum von Alkohol grundlos mehrere Zimmerpflanzen durch die Wohnung geschmissen und mit beiden Händen mehrmals auf ihn eingeschlagen. Der Hagener habe sich in das Badezimmer geflüchtet und den Notruf gewählt. Zuvor sei es noch nie zu körperlichen Übergriffen gekommen.

Seine Ehefrau hielt sich bei der Ankunft der Einsatzkräfte im Schlafzimmer auf und stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Messgerät zeigte 1,3 Promille an. Sie schrie immer wieder aggressiv, brach dann in Tränen aus und bestätigte, ihren Mann geschlagen zu haben. Der Schlüssel der Hagenerin verblieb in der Wohnung. Sie erhielt ein vierzehntägiges Rückkehrverbot und eine Strafanzeige. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, veranlasste das Ordnungsamt der Stadt Hagen, dass die Frau einer medizinischen Einrichtung zugeführt wurde. (arn)

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