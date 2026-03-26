Polizei Hagen

POL-HA: Diebe stehlen Kupferrohre und Dachrinnen

Hagen-Vorhalle (ots)

An der Eckeseyer Straße brachen unbekannte Personen in ein leerstehendes Haus ein und stahlen Kupferrohre und Dachrinnen. Der Diebstahl wurde am Mittwoch (25.03.2026) von den Eigentümern festgestellt, ein genauerer Tatzeitraum kann nach aktuellen Kenntnissen nicht eingegrenzt werden. Da das Mehrfamilienhaus auf Höhe der Klopstockstraße bereits einige Beschädigungen aufweist, konnten die Polizeibeamten nicht feststellen, wie sich die Einbrecher Zutritt verschaffen konnten. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugenhinweise bitte telefonisch unter der 02331 986 2066 an die Polizei Hagen melden. (rst)

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