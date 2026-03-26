Polizei Hagen

POL-HA: Flucht vor Verkehrskontrolle: Männer fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (26.03.2026) versuchte sich ein 32-jähriger Fahrer mit seinem 27-jährigen Beifahrer einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen.

Die beiden waren gegen 2 Uhr mit einem Ford S-Max auf dem Bergischen Ring unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung auf das Auto aufmerksam wurde, da ein Abblendlicht defekt war. Die Beamten beabsichtigten, das Fahrzeug zu kontrollieren und wendeten den Streifenwagen. Der Ford setzte seine Fahrt fort und bog in die Buscheystraße ab. Dabei beschleunigte das Fahrzeug, was den Anschein erweckte, dass sich der Fahrer einer Verkehrskontrolle entziehen möchte. Anschließend bog der Ford in die Grünstraße ab, wo die Polizisten schließlich das geparkte Auto, den Fahrer sowie einen Beifahrer antrafen. Der 32-Jährige und der 27-Jährige waren derweil aus dem Auto gestiegen. Sie erklärten den Beamten, dass sie Angst hatten und daher flüchteten. Gefahren sei der 32-Jährige. Er zeigte seinen Führerschein vor.

Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass die beiden Männer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen. Tests bestätigten die Annahme der Beamten: Der mutmaßliche Fahrer war mit fast 1,5 Promille gefahren. Der Test seines Beifahrers wies einen Wert von über 0,3 Promille nach. Zudem verliefen beide Drogenvortests positiv. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nicht eindeutig klären, welcher der beiden Männer gefahren ist. Dem 32-jährigen mutmaßlichen Fahrer wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. Die weiteren Ermittlungen bearbeitet das Verkehrskommissariat. (rst)

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