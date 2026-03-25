Polizei Hagen

POL-HA: Lkw fährt auf Auto auf - Hagenerin leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Verbandsstraße, in Richtung Florianstraße, fuhr am Dienstag (24.03.) ein Lkw auf Höhe der Feuerwehrwache auf ein Auto auf. Gegen 07.15 Uhr bremste eine 57-jährige Hagenerin ihren VW verkehrsbedingt stark ab. Der 60-jährige Fahrer des Lkw gab an, kurzzeitig zur rechten Seite geschaut zu haben, da dort zwei Fahrzeuge am Fahrbahnrand standen. Als er seinen Blick wieder nach vorne richtete, habe er nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Durch den Aufprall verletzte sich die 57-Jährige leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt. (arn)

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