Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb klaut Schokolade im Wert von 200 Euro

Hagen-Boele (ots)

In einem Supermarkt in der Schwerter Straße entwendete ein Mann am Dienstagabend (24.03.) Schokolade im Wert von knapp 200 Euro. An der Kasse löste der 32-Jährige, der von einem Ladendetektiv beobachtet wurde, einen Pfandbon ein. Anschließend verließ er das Geschäft. Eine große Tüte, die der Hagener dabei hatte, machte den Mitarbeiter skeptisch. Als er bei einer weiteren Mitarbeiterin in Erfahrung brachte, dass der 32-Jährige nichts bezahlt hatte, hielt er den Mann auf. Es stellte sich heraus, dass der Ladendieb zahlreiche Schokoladentafeln eingesteckt hatte. Er wollte keine Angaben zur Tat machen. Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

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