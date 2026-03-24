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Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bleibt mit Lenker an Schild hängen und stürzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Montag (23.03.) stürzte ein Radfahrer um 12 Uhr auf der Becheltestraße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 58-Jährige gab an, mit seinem Lenker an einem Verkehrszeichen hängen geblieben zu sein, als er rechts abbog, um den Gehweg der Becheltestraße in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße zu befahren. Durch das Hängenbleiben verlor der Hagener das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann und brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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