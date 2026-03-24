Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin greift ihren Partner in der Innenstadt an

Hagen-Mitte (ots)

Zeugen meldeten der Polizei Montagabend (23.03.) Streitigkeiten in der Elberfelder Straße, bei denen eine Frau einen Mann mehrfach körperlich anging und mit einem Handy bewarf. Noch während eine Streifenwagenbesatzung auf dem Weg zum Einsatzort war, liefen die Beteiligten eigenveranlasst zur Polizeiwache. Die 32-Jährige berichtete den Beamten zwar von einer Auseinandersetzung, gab jedoch an, dass sie von ihrem Freund geschlagen worden sei. Sie selbst habe lediglich ihr Mobiltelefon nach ihm geworfen. Einen Strafantrag wollte die Frau, die einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,2 Promille hatte, nicht stellen.

Ihr Lebensgefährte hingegen bestätigte die Angaben der unabhängigen Zeugen. Er sei mehrfach geschlagen und mit dem Handy beworfen worden. Er habe die 32-Jährige geschubst, um sich zu verteidigen, da sie nicht mehr von ihm abgelassen habe. Es sei das erste Mal gewesen, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Auch er wollte keinen Strafantrag stellen.

Die Einsatzkräfte erteilten der Hagenerin ein vierzehntägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung. Sollte sie dagegen verstoßen, wird ihr ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro auferlegt. Im Beisein der Polizisten konnte sie persönliche Gegenstände packen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige gegen die Hagenerin. (arn)

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