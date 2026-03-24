Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung in Vorhalle gesucht - Unbekannter überschüttet Auto mit Schutzlack

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein bislang unbekannter Täter übergoss in der Nacht auf Montag (23.03.2026) den Firmenwagen einer 36-jährigen Frau in Vorhalle mit schwarzem Schutzlack. Die 36-Jährige hatte den Nissan am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Rehdeicke abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 06.15 Uhr die Sachbeschädigung fest. Der Schutzlack wurde sowohl über die Fahrertür als auch über das Dach und die Motorhaube des Autos gegossen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung an Kfz übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Hinweise. (sen)

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