BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr: 50 Tage Haft abgewendet

Kehl (ots) - Bei einer Kontrolle eines 24-jährigen französischen Staatsangehörigen an einer Kontrollstelle an der Europabrücke in Kehl wurde am 15. März 2026 ein Feuerwerkskörper gefunden. Es handelte sich um einen nicht zugelassenen Feuerwerkskörper, der von Frankreich nach Deutschland eingeführt worden war. Es bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Der Feuerwerkskörper wurde ...

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