Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr: 50 Tage Haft abgewendet
Kehl (ots)
Am Dienstagnachmittag (17.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Tram D Haltestelle in Kehl eine französische Staatsbürgerin. Die Überprüfung ihrer Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Bekannter der 37-Jährigen konnte für sie die geforderte Geldstrafe begleichen und damit eine 50-tägige Haftstrafe abwenden. Sie konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen.
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