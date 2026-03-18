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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr: 50 Tage Haft abgewendet

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Tram D Haltestelle in Kehl eine französische Staatsbürgerin. Die Überprüfung ihrer Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Bekannter der 37-Jährigen konnte für sie die geforderte Geldstrafe begleichen und damit eine 50-tägige Haftstrafe abwenden. Sie konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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