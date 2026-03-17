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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 52-Jähriger entgeht Haftstrafe wegen Trunkenheit

Kehl (ots)

Am Montagabend (16.03.26) kontrollierten Bundespolizisten ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein algerischer Staatsangehöriger mit seinem gültigen französischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Er kontaktierte einen Bekannten, der die geforderte Geldstrafe für ihn beglich. Damit entging der 52-Jährige einer 20-tägigen Haftstrafe und konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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