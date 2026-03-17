Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch an der Grenze aufgedeckt

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (16.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen aus Frankreich kommenden Nahverkehrszug. Dabei wies sich ein afghanischer Staatsangehöriger mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei der Inaugenscheinnahme des Dokuments bestanden erhebliche Zweifel, dass es sich bei der in der Kontrolle befindlichen Person um die auf dem Ausweisdokument abgebildete Person handelt. Zudem war das Dokument im Fahndungssystem als abhandengekommen ausgeschrieben. Das Dokument wurde sichergestellt und dem 19-Jährigen wurde die Einreise verweigert. In einer spontanen Äußerung gab der junge Mann an, das Dokument in der Türkei, für einen Besuch in Deutschland gekauft zu haben.

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