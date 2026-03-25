POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Bremszug an E-Scooter durchtrennt
Hagen-Wehringhausen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag (23.03.2026) auf Dienstag den Bremszug am E-Scooter eines 40-jährigen Mannes in Wehringhausen durchtrennt. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Augustastraße hatte den Roller am Montag gegen 18 Uhr im Treppenhaus abgestellt und am nächsten Morgen gegen 07.30 Uhr die Manipulation bemerkt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Nachbarschaftsstreitigkeiten als Hintergrund für die Tat in Frage kommen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (sen)
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