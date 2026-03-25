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Polizei Hagen

POL-HA: Ostereiaktion 2026: Kinder überwachen mit der Polizei und der Verkehrswacht den Straßenverkehr

POL-HA: Ostereiaktion 2026: Kinder überwachen mit der Polizei und der Verkehrswacht den Straßenverkehr
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Hagen (ots)

Einmal im Jahr sorgen Hagener Jungen und Mädchen für eine ganz besondere Form der Aufmerksamkeit im Straßenverkehr: Bei der traditionellen "Ostereiaktion" verteilen sie bunte Ostereier - oder auch traurige Smileys. Gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrswacht machen die Kinder Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Gefahren von zu hoher Geschwindigkeit aufmerksam. In diesem Jahr beobachteten die Kinder am 25. März 2026 mit Beamten des Verkehrsdienstes, der Verkehrssicherheitsberatung und mit Helga Müller von der Verkehrswacht Hagen den Verkehr in der Cunostraße. Zusammen mit den Einsatzkräften der Polizei konnten sie überprüfen, ob Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h einhielten.

Wer sich an das Tempolimit hielt, bekam ein buntes Osterei als kleine Belohnung überreicht. Für alle, die zu schnell unterwegs waren, gab es stattdessen einen selbstgebastelten traurigen Smiley - als freundlichen, aber deutlichen Hinweis, künftig den Fuß vom Gas zu nehmen.

Die gemeinsame Aktion der Hagener Polizei und der Verkehrswacht Hagen verbindet auf einfache und wirkungsvolle Weise Verkehrserziehung mit direkter Ansprache. Polizeioberrat Stefan Boese, Leiter der Direktion Verkehr: "Die Kinder beteiligen sich jedes Jahr mit großer Freude an der Ostereiaktion. Wenn Kinder an die Vernunft appellieren, wirkt das oft mehr als jedes Bußgeld."

Alle Beteiligten freuten sich aber darüber, dass die Jungen und Mädchen deutlich mehr Ostereier als traurige Smileys verteilen konnten. (arn)

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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