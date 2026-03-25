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Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Frauen geben sich als Pflegedienst-Mitarbeiterinnen aus

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03.2026) versuchten falsche Pflegedienst-Mitarbeiterinnen eine 85-Jährige zu bestehlen. Die beiden Frauen klingelten um circa 16.45 Uhr an der Wohnung der Seniorin, die in der Bülowstraße wohnt. Sie öffnete die Tür und die Unbekannten stellten sich als Mitarbeiterinnen ihres Pflegedienstes vor. Die 85-Jährige ließ die Frauen eintreten. Während des Gesprächs entfernte sich eine der beiden, da sie die Toilette benutzen müsse. Nach mehreren Minuten kehrte sie zurück und die beiden vermeintlichen Pflegedienst-Mitarbeiterinnen verließen die Wohnung.

Da der 85-Jährigen der Besuch der beiden Frauen verdächtig vorkam, kontaktierte sie den Pflegedienst. Nach Rücksprache wurde ihr mitgeteilt, dass es sich bei den Frauen nicht um angehörige Pflegekräfte handelte.

Es blieb beim versuchten Diebstahl, da die Täterinnen nichts entwendeten. Nach eigenen Angaben bewahrt die 85-Jährige weder Schmuck noch Bargeld in der Wohnung auf.

Die Frauen werden beschrieben als 1,60 Meter groß, mit schwarzen Haaren als Zopf gebunden, osteuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit weißen T-Shirts, schwarzen Jacken und Jeans. Hinweise bitte unter der 02331 986 2066 an die Polizei melden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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