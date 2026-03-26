Polizei Hagen

POL-HA: Frau und 12-Jähriger stehlen Kleidung im Wert von über 600 Euro

Hagen-Mitte (ots)

Eine 21-jährige Frau und ein 12-jähriger Junge stahlen am Mittwoch (25.03.2026) gemeinsam rund 30 Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt und wurden anschließend gestellt.

Um circa 16.15 Uhr wurde der Ladendetektiv des Geschäfts an der Elberfelder Straße auf das Duo aufmerksam. Er beobachtete, wie sie, ohne zu bezahlen, mit zwei gefüllten Einkaufstaschen das Geschäft verließen. Der Ladendetektiv stoppte die Diebe und verständigte die Polizei.

Während der Befragung durch die Einsatzkräfte räumten die beiden ihre Tat ein. Sie erhielten lebenslanges Hausverbot sowie eine Strafanzeige. (rst)

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