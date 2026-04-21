Polizei Hagen

POL-HA: Kein Benzin im Tank - 46-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis bleibt mit BMW liegen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 46-jähriger Mann ohne gültige Fahrerlaubnis blieb am Montagabend (20.04.2026) mit seinem BMW auf einer Kreuzung in der Innenstadt liegen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei gegen 22.15 Uhr das verdächtige Fahrzeug, welches auf der Kreuzung am Emilienplatz zum Stehen gekommen war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie den BMW sowie den 46-jährigen Fahrer, der mittig auf der Kreuzung stand und versuchte, andere Autos anzuhalten. Der Mann sagte den Polizisten, dass sein Auto wegen des leeren Benzintanks liegengeblieben sei. Bei einer Überprüfung der Personalien des in Hagen wohnhaften 46-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten ließen den BMW abschleppen und zeigten den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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