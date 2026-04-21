PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Kein Benzin im Tank - 46-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis bleibt mit BMW liegen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 46-jähriger Mann ohne gültige Fahrerlaubnis blieb am Montagabend (20.04.2026) mit seinem BMW auf einer Kreuzung in der Innenstadt liegen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei gegen 22.15 Uhr das verdächtige Fahrzeug, welches auf der Kreuzung am Emilienplatz zum Stehen gekommen war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie den BMW sowie den 46-jährigen Fahrer, der mittig auf der Kreuzung stand und versuchte, andere Autos anzuhalten. Der Mann sagte den Polizisten, dass sein Auto wegen des leeren Benzintanks liegengeblieben sei. Bei einer Überprüfung der Personalien des in Hagen wohnhaften 46-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten ließen den BMW abschleppen und zeigten den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 07:40

    POL-HA: Hagenerin zeigt Bedrohung durch ihren Ex-Freund an

    Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (20.04.) suchte eine Hagenerin die Polizeiwache in der Innenstadt auf, um ihren Ex-Freund anzuzeigen. Sie gab an, von dem Mann bedroht worden zu sein, nachdem sie ein Videotelefonat beendet hatte. Er habe geäußert, sie unter anderem schlagen zu wollen. Es sei in der Vergangenheit bereits zu mehreren Bedrohungssachverhalten und Körperverletzungsdelikten gekommen, die die Hagenerin jedoch ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:40

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 16-Jährige mit Baby - wer kann Hinweise geben?

    Hagen (ots) - Bereits seit dem 2. April 2026 ist die 16-Jährige mit ihrer sechs Monate alten Tochter aus einer Jugendeinrichtung in Hagen abgängig. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung. Die Vermisste hat schwarze Haare, dunkle Augen, eine schlanke ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:29

    POL-HA: Bilanz der Hagener Polizei zur Speedweek: 1159 Temposünder in einer Woche

    Hagen (ots) - In der sogenannten ROADPOL "Speedweek" fanden in der vergangenen Woche europaweit verstärkt Geschwindigkeitskontrollen statt. Auch die Hagener Polizei setzte den Fokus auf Verkehrssünder. In der gesamten Woche stellten die Einsatzkräfte im Stadtgebiet 1159 Tempo-Verstöße fest. So führten Polizisten beispielsweise am Mittwoch (15.04.) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren