Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus; Einbrecher bei Tat gestört: Unbekannter floh mit zwei Presslufthämmern; Zwei Leichtverletzte und 60.000 Euro Schaden, und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Offenbach

(fg) Sie nutzten eine Leiter, um auf den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen, brachen anschließend die Tür auf und flohen letztlich mit Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht mit nachfolgender Personenbeschreibung nach den beiden Tätern, die am Donnerstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, in der Langstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern in die Wohnung eingebrochen sind.

Täter 1:

- Dreitagebart - trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine neongelbe Sicherheitsweste, eine beige Baseballcap, einen schwarzen Kapuzenpullover und Gartenhandschuhe

Täter 2:

- trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine neongelbe Sicherheitsweste, eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie beige Schuhe

Die Einbrecher wurden bei ihrer Tat videografiert, weshalb auch die Personenbeschreibungen vorliegen. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schubladen. Mit der Beute machten sich die Täter anschließend über den Einstiegsweg davon. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbrecher bei Tat gestört: Unbekannter floh mit zwei Presslufthämmern - Offenbach

(fg) Mit zwei Presslufthämmern im Wert von rund 1.800 Euro machte sich ein Keller-Einbrecher am Freitagmorgen, kurz nach 4 Uhr, davon. Der Unbekannte wurde durch einen Zeugen beobachtet, weshalb er mit der Beute flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der etwa 1,75 Meter große Einbrecher die Zugangstür zum Keller auf und öffnete im weiteren Verlauf einen dortigen Kellerraum. Dort nahm er die hochwertigen Werkzeuge an sich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Der Eindringling war wohl zuvor über die unverschlossene Hauseingangstür in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Groß-Hasenbach-Straße (10er-Hausnummern) gelangt. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. VW Amarok gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Einen im Nordring abgestellten VW Amarok haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.10 Uhr, gestohlen. Der blaue Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 11 angebracht waren, stand im Bereich der 110er-Hausnummern. Wie die Autodiebe das Gefährt öffneten und starteten, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei hat das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Zeugensuche nach antisemitischen Graffitis auf Stromverteilerkasten - Offenbach

(me) Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem Unbekannte einen Stromverteilerkasten im Bereich der Straße "Friedrichsring" mit Graffiti und einem entsprechenden Inhalt besprüht hatten. Die Farbschmierereien wurden am Donnerstag, um 12.30 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. Hinweisgeber werden gebeten, sich über die Telefonnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

5. Toyota Land Cruiser gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen - Dietzenbach

(me) Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen hochwertigen Geländewagen, weshalb die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats nun nach Zeugen suchen. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 9 Uhr überwanden die Unbekannten die technischen Sicherungen des Toyota Land Cruisers mit OF-Kennzeichenschildern und fuhren mit dem etwa 75.000 Euro teuren Wagen in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen in der Auestraße (70er-Hausnummern) gemacht haben, wenden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 an die Beamten aus Offenbach.

6. Zwei Leichtverletzte und 60.000 Euro Schaden - Autobahn 3 / Rodgau

(fg) Kurz nach 20 Uhr ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 im Bereich der Abfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Hanau, weshalb es kurzzeitig zur Sperrung von drei Fahrspuren und entsprechendem Rückstau kam. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu; der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 22-Jähriger in seinem 3er BMW auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hanau unterwegs und bremste aufgrund von stockendem Verkehr ab. Ein dahinter befindlicher Skoda-Lenker übersah dies offenbar und kollidierte mit dem BMW. Sowohl der 22-Jährige als auch der 36-jährige Rapid-Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der ältere Beteiligte kam zudem zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Kurz nach 22 Uhr waren die Abschleppvorgänge der beiden beteiligten Autos vollzogen und die Fahrbahn wieder frei. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

7. Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß auf Bundesstraße 45 gesucht - Rodgau

(me) Die Ordnungshüter der Polizeiautobahnstation Südosthessen sind derzeit auf der Suche nach einem noch unbekannten Beteiligten eines Verkehrsunfalls von Sonntag. Gegen 22.15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 45 zwischen Rodgau-Jügesheim und Rodgau-Dudenhofen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein grauer Hyundai mit ERB-Kennzeichenschildern auf seinen Vordermann auffuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Lenker des Wagens und wurde zu seiner weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Lenkerin oder der Lenker des anderen Autos seine Fahrt fortsetzte, wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 27.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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