Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei zieht mehrere Temposünder aus dem Verkehr

Offenbach/Obertshausen/Hanau (ots)

(lei) Mit gezielten Verkehrskontrollen haben Spezialisten des Polizeipräsidiums Südosthessen am Donnerstag die Sicherheit auf den Straßen der Region in den Fokus genommen. Einsatzkräfte der Sachgebiete ProViDa sowie "Tuner, Raser und Poser" (TRuP) stellten dabei eine Reihe teils erheblicher Verkehrsverstöße fest und leiteten entsprechende Maßnahmen ein.

Bereits am frühen Nachmittag geriet gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg ein Audi S6 ins Visier einer ProViDa-Streife. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 3 mit einer Geschwindigkeit von 175 km/h (nach Toleranzabzug) gemessen - erlaubt sind dort 100 km/h. Während der Nachfahrt stellten die Beamten keine Geschwindigkeitsreduzierung fest. Erst im Zuge der Auffahrt auf die A 3 verlangsamte der Fahrer, sodass dort eine Kontrolle erfolgen konnte. Der 52-jährige Fahrzeugführer verzichtete darauf, sich die Videoaufzeichnung anzusehen und zeigte sich insgesamt wenig beeindruckt. Ihn erwarten nun 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Auch in den Abendstunden registrierten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße: Gegen 19.50 Uhr wurde auf der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Tannenmühlkreisel ein Skoda mit einer Spitzengeschwindigkeit von 161 Stundenkilometern bei erlaubten 100 festgestellt. Der 23-jährige Fahrer muss mit 480 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Im Hanauer Stadtgebiet fiel gegen 21 Uhr in der Lamboystraße ein Porsche durch auffälliges "Poser"-Verhalten auf, darunter starkes Beschleunigen im Sportmodus. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer das Fahrzeug gemietet hatte. Neben den Mietkosten erwartet ihn ein Bußgeld von 80 Euro; zudem wurde ihm die Weiterfahrt nur im Normalmodus gestattet.

In Offenbach wurde gegen 21.35 Uhr in der Mühlheimer Straße ein Audi mit bis zu 91 km/h bei erlaubten Tempo 50 gemessen. Der 30-jährige Fahrer gab an, es eilig zu haben, da er Medikamente besorgen müsse. Dies entband ihn jedoch nicht von den Konsequenzen: 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot sind die Folge.

Nur kurze Zeit später, gegen 21.50 Uhr, fiel ebenfalls in Offenbach in der Berliner Straße ein BMW auf, dessen Fahrerin trotz unklarer Verkehrslage - unter anderem Gegenverkehr und Fußgänger - ein anderes Fahrzeug überholte und dabei bis zu 78 km/h fuhr. Die 19-jährige Fahrerin räumte ihr Fehlverhalten ein. Sie muss mit mindestens 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Da sie sich noch in der Probezeit befindet, wird zudem voraussichtlich ein Aufbauseminar angeordnet.

Alle Verstöße wurden mittels moderner Videotechnik dokumentiert und sind somit gerichtsverwertbar gesichert.

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