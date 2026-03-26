Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 30-Jähriger verletzt: Polizei ermittelt nach Vorfall am Kinzigbogen; Zeugen bitte melden! Motorrad vom Hof geklaut; Unfallverursacher und sein weißer Wagen gesucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. 30-Jähriger verletzt: Polizei ermittelt nach Vorfall am Kinzigbogen - Hanau

(lei) Noch weitgehend unklar sind die Hintergründe und Abläufe eines Geschehens, das sich am Mittwochabend im Stadtteil Lamboy zugetragen und nun polizeiliche Ermittlungen zur Folge hat. Nach ersten Erkenntnissen war es gegen 22.30 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs (Johann-Kaiser-Ring) offenbar zu einem Streit gekommen. In diesem Zusammenhang sollen ein 30-Jähriger sowie mindestens ein weiterer Begleiter einem 21 Jahre alten Autofahrer den Weg versperrt haben. Im weiteren Verlauf habe der Fahrer sein Fahrzeug beschleunigt und den 30-Jährigen beim Vorbeifahren damit erfasst, bevor er zunächst davonfuhr.

Der 21-Jährige erschien kurze Zeit später bei einer Hanauer Polizeidienststelle und gab an, an dem Geschehen beteiligt gewesen zu sein. Der 30-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Hergangs stellten die Beamten das Fahrzeug sicher und zogen einen Sachverständigen hinzu. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Unfallverursacher und sein weißer Wagen gesucht - Hanau

(me) Am Freitag, zwischen 7.30 Uhr und 9.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall. Da der Verursacher nicht vor Ort blieb oder den Zusammenstoß anderweitig der Polizei meldete, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Hanau nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen nach Zeugen. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Kollision mit dem Ford Fiesta beim Ein- oder Ausparken entstand. Da weißer Fremdlack im Bereich der Beschädigungen, die auf etwa 2.500 Euro geschätzt werden, festgestellt wurde, dürfte es sich um einen weißen Wagen des noch unbekannten Beteiligten handeln. Der Unfall trug sich auf einem Firmenparkplatz in der Birkenhainer Straße (70er-Hausnummern) zu. Hinweise nimmt die Wache des Reviers unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Nach Auffahrunfall geflüchtet: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Vermutlich kam es am Mittwochnachmittag aufgrund der Witterungsverhältnisse in der Hildegard-von-Bingen-Allee in Hanau zu einem Auffahrunfall. Ein 20 Jahre alter Opel-Lenker fuhr gegen 15.19 Uhr an der rot zeigenden Ampel auf den vor ihm wartenden Wagen auf. Die Fahrerin des stehenden Fahrzeuges, welche etwa 65 Jahre alt war, lockige, schulterlange blonde Haare hatte und eine Brille trug, fuhr, als die Ampel wieder grün zeigte, von der Unfallstelle davon. Am Corsa entstand durch die Wucht des Zusammenstoßes ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro im Bereich der Stoßstange. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-120 an die Beamten des Polizeireviers Hanau.

4. Zeugen bitte melden! Motorrad vom Hof geklaut - Großauheim

(cb) Motorraddiebe hatten es auf eine schwarz-orange Maschine des Herstellers Generic Motor abgesehen, welche auf dem Innenhof in der Valentin-Braun-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Die Täter öffneten zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 6.50 Uhr, das Hoftor und nahmen das Motorrad mit HU-Kennzeichen mit. Dieses hatte einen Wert von schätzungsweise 1.500 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verbleib des Zweirades oder die Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Hanau (06181 100-120).

5. Vermisste wieder da - Maintal

(cb) Die seit vergangener Woche vermisste 17-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

6. Zeugensuche nach E-Scooterdiebstahl - Bruchköbel

(cb) Die Ermittler in Hanau suchen Zeugen eines E-Scooterdiebstahls, der sich am Montag am Bahnhof in Niederissigheim ereignete. Gegen 8.50 Uhr schloss der Eigentümer seinen E-Scooter der Marke Ninebot im Wert von etwa 350 Euro mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständern an. Als er gegen 20.30 Uhr seinen Scooter wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte ihn samt Zahlendrahtschloss gestohlen hatten. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 26.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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