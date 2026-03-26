Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann bei Zusammenstoß mit zwei Pkw leicht verletzt;Hakenkreuze und Runen auf Hütte gekritzelt: Zeugen gesucht;Duo bricht in Wohnhaus ein: Schmuck im Wert von 40.000 Euro entwendet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Hyundai Tucson entwendet: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) Langfinger hatten es zwischen Dienstag und Mittwoch auf einen grünen Geländewagen abgesehen. Nachdem der Hyundai mit F-Kennzeichenschildern gegen 15.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Schumannstraße (30er-Hausnummern) abgestellt worden war, überwanden die Diebe auf bislang unbekannte Art und Weise das Schließsystem des Wagens, starteten diesen und fuhren mit ihm in unbekannte Richtung davon. Das Fehlen des Tucson fiel erst am nächsten Tag, gegen 7.45 Uhr, auf. Der SUV wurde mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

2. Mann bei Zusammenstoß mit zwei Pkw leicht verletzt - Offenbach

(me) Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind das Resultat eines Zusammenstoßes von drei Fahrzeugen am Mittwochabend. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein Smart-Lenker die Berliner Straße und kollidierte im Bereich der 250er-Hausnummern mit einem dort rückwärts ausparkenden Citroen Berlingo. In der Folge stieß der Kleinwagen noch gegen einen geparkten Toyota Yaris. Durch die Kollisionen verletzte sich der junge Mann am Steuer des Smart leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

3. Geschwindigkeitskontrollen: Knapp über drei Prozent waren zu schnell unterwegs - Offenbach

(me) Am Mittwoch führte die Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen erneut Geschwindigkeitsmessungen auf der Mühlheimer Straße durch. In der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 10.20 Uhr wurden insgesamt 1.115 Fahrzeuge angemessen. Bei etwas mehr als drei Prozent dieser Fahrzeuge konnte ein Verstoß gegen die erlaubten 50 km/h festgestellt werden. Die an diesem Tag gemessene höchste Überschreitung lag bei 25 km/h nach Abzug der Toleranz. Weitere Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit sind bereits in Planung.

4. Unbekannter rieb sein Geschlechtsteil an Frau - Offenbach

(cb) In der S-Bahnlinie 8 kam es am Mittwochnachmittag zu einer sexuellen Belästigung einer 29-Jährigen, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Der zwischen 40 und 50 Jahre alte Mitfahrer hatte sein erregtes Geschlechtsteil in der stark ausgelasteten Bahn von Frankfurt nach Offenbach mehrfach an der Offenbacherin gerieben. Der Unbekannte soll zwischen 1,90 Meter und 2 Metern groß sein, hatte dunkle, grau melierte Haare und eine sportlich schlanke Figur. Nach derzeitigen Erkenntnissen trug er eine graue, gesteppte, hüftlange Daunenjacke, eine Jeanshose und auffällige Sportschuhe in Blau mit neongrüner Sohle. Außerdem führte der Mann mit Dreitagebart einen schwarzen Rucksack mit sich. An der Haltestelle "Offenbach Marktplatz" stieg die Frau gegen 16.25 Uhr aus und bemerkte, dass der Täter ebenfalls die Bahn verlassen hatte und ihr augenscheinlich folgte. Als dieser feststellte, dass die Offenbacherin ihr Handy nutzte, stieg er plötzlich in eine bereitstehende S-Bahn in Richtung Rödermark-Oberroden ein. Die Ermittler suchen nun Zeugen der Tat und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Hakenkreuze und Runen auf Hütte gekritzelt: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Unbekannte hatten am Mittwoch mehrere Hakenkreuze und Runen auf die Wand sowie einen Holzpfosten einer Hütte auf einem Schulgelände gekritzelt, weshalb die Beamten der Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen haben. Nach aktuellem Erkenntnisstand begaben sich die Täter während der Mittagspause auf den Pausenhof an der Anschrift "Auf der Rosenhöhe" (50er-Hausnummern) und ritzten anschließend die rassistischen Symbole in die Holzhütte ein. Zu dem dadurch entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

6. Duo bricht in Wohnhaus ein: Schmuck im Wert von 40.000 Euro entwendet - Heusenstamm

(me) Zwei unbekannte Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren drangen am Mittwochmittag gewaltsam in ein Wohnhaus in der Anton-Hermann-Straße (10er-Hausnummern) ein und erbeuteten hochwertigen Schmuck. Nachdem der Bewohner gegen 11.30 Uhr das Haus verlassen hatte, begaben sich die beiden etwa 1,75 Meter großen und schlanken Diebe über ein Gartentor in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Über eine gewaltsam geöffnete Balkontür gelangte das Duo mit den schwarzen sowie kurzen Haaren und einem dunklen Dreitagebart in das Einfamilienhaus. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 40.000 Euro verschwanden die Eindringlinge hiernach wieder in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde gegen 14.30 Uhr bemerkt. Zu den beiden Tätern liegen der Polizei folgende weitere Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- trug eine graue Sweatjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und weiße Sneaker

Täter 2:

- hatte eine schwarze Basecap mit weißen Applikationen, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Kapuzenjacke, eine helle Hose sowie weiße Sneaker

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234).

7. Vergessenes Essen führt zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei - Dietzenbach

Am Donnerstagvormittag kam es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Berliner Straße (50er-Hausnummern) zu einer Rauchentwicklung, weshalb Feuerwehr und Polizei informiert wurden. Die sofort herbeigeeilten Einsatzkräfte trafen gegen 11.20 Uhr vor Ort ein und konnten die betreffende Wohnung schnell lokalisieren. Nach dem Öffnen der Tür stellten diese fest, dass sich im Obergeschoss ein schlafender Bewohner befand. Der junge Mann wurde durch die eingesetzten Feuerwehrleute zügig aus der Wohnung gebracht. Die Ursache der Rauchentwicklung - der Topf mit angebranntem Essen - wurde ins Freie gebracht und die Wohnung wurde gelüftet. Nach der medizinischen Untersuchung in einem Rettungswagen, konnte der Bewohner direkt in die Wohnung zurückkehren. Nach derzeitigem Stand entstand kein Sachschaden.

8. Auseinandersetzung im Straßenverkehr uferte aus: Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet - Dietzenbach

(me) Am Mittwochnachmittag kam es offenbar aufgrund einer Situation im Straßenverkehr zu Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Männern, welche wohl derart ausuferten, dass die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Kontrahenten um kurz nach 15 Uhr auf der Dietzenbacher Straße (50er-Hausnummern) aneinander. In der Folge der Auseinandersetzung soll ein 57-Jähriger mit einem länglichen Werkzeug auf seinen ein Jahr älteren Widersacher eingeschlagen haben. Dieser erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Darmstäter Straße unter der Rufnummer 06074 837-0.

9. Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen: Zeugen gesucht - Dreieich

(me) Auf einen Geldbeutel mit circa 2.000 Euro Bargeld und den üblichen Plastikkarten als Inhalt hatte es ein bisher unbekannter Langfinger am Mittwochmittag abgesehen. Gegen 13.15 Uhr war der 56 Jahre alte Besitzer des Geldbeutels als Kunde in einem Baumarkt an der Frankfurter Straße unterwegs. In einem unbeobachteten Moment nahm der Dieb den Geldbeutel an sich und verschwand mit diesem unbemerkt wieder vom Tatort. Die Ordnungshüter aus Neu-Isenburg suchen nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich telefonisch auf der Wache der Polizeistation (06102 2902-0) zu melden.

Offenbach, 26.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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