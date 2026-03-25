Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verwendung eines Pfeffersprays: Mehrere Personen klagten über Reizungen ihrer Atemwege

Hanau (ots)

(me) Beamte des Polizeireviers Hanau wurden am Mittwochnachmittag in die Westerburgstraße gerufen, nachdem dort ein Jugendlicher in einem Linienbus mit einem Pfefferspray herumhantiert haben soll. Gegen 15.25 Uhr habe der 17-Jährige die Substanz in dem Bus freigesetzt, ohne dabei konkret auf eine andere Person gezielt zu haben. In der Folge klagten mehrere Insassen des Busses über leichte Atemwegsbeschwerden. Auf den Teenager kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Weitere Geschädigte und Zeugen der Tat werden gebeten, sich auf der Wache des Reviers (06181 100-120) zu melden.

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