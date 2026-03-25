Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrrad abgenommen: Zeugensuche der Polizei; Offenbar betrunken und ohne Führschein vier Fahrzeuge aufeinander geschoben; Teenagerin unsittlich berührt: Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zigarettenautomat aus Bar gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Statt nur die Zigaretten oder das Bargeld aus dem Automaten zu stehlen, haben Unbekannte den kompletten Zigarettenautomaten aus einer Bar in der Schloßstraße (20er-Hausnummern) geklaut. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich die Unbekannten am Mittwoch, zwischen 3.45 Uhr und 4.05 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Bar verschafften. Aus dem Gastraum nahmen sie dann den kompletten Automaten im Wert von etwa 1.500 Euro mit. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Fahrrad abgenommen: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Auf ein graues Mountainbike der Marke "Bulls" hatten es zwei Unbekannte am Dienstagnachmittag abgesehen. Gegen 17.15 Uhr soll ein noch unbekanntes Duo auf einen Minderjährigen und sein Bike in einer Grünanlage im Bereich der Senefelderstraße aufmerksam geworden sein. Kurzerhand schnitten sie dem Jungen den Weg ab, woraufhin er mit seinem Rad stürzte. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, wurde er durch einen der beiden geschubst und getreten, bevor sie ihm sein Fahrrad abnahmen und mit diesem davonfuhren. Der Wert des geklauten Bikes wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zu den beiden Tätern liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor: Täter 1:

- fuhr auf einem Fahrrad und trug ein schwarzes Basecap

Täter 2:

- etwa 14 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß - hatte schwarze sowie kurze Haare und trug einen grauen Pullover

Zeugenhinweise nimmt die Kripo aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Bei Einbruch: Unbekannter richtete 10.000 Euro Sachschaden an - Offenbach

(me) Ein Langfinger wollte sich am Dienstag, zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr, offenbar unbedingt Zugang zu einem Wohnhaus im Feldbergweg (10er-Hausnummern) verschaffen und richtete hierbei einen Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro an. Neben den Versuchen, die Hauseingangstür und die vorderen Fenster aufzuhebeln, die misslangen, schlug der Unbekannte ein Loch in das Fenster des Wintergartens im rückwärtigen Bereich und gelangte so schließlich in das Innere des Objekts. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendete etwa 1.000 Euro Bargeld. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling wieder in unbekannte Richtung. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei (069 8098-1234) entgegen.

4. Teenagerin unsittlich berührt: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Ein etwa 50 Jahre alter und circa 1,75 Meter großer Mann soll am Dienstagvormittag eine Teenagerin in einem Linienbus unsittlich berührt haben. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand setzte sich der 50-Jährige, der grauhaarig gewesen sein soll und einen Dreitagebart trug, gegen 10.30 Uhr neben die 14-Jährige, nachdem er im Bereich der August-Bebel-Schule zugestiegen war. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte mit seiner Hand das Bein der Jugendlichen berührt und den Bus hiernach an der Haltestelle "Marktplatz" wieder verlassen. Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 in Verbindung.

5. Werkzeug aus Wagen geklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Mühlheim am Main

(me) Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in / aus Kraftfahrzeug. Bei der Tat, die sich zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 6.50 Uhr, zutrug, überwanden die Langfinger auf bislang unbekannte Art und Weise den Schließmechanismus eines Wagens mit F-Kennzeichenschildern und der Zahlenendung 83. Aus dem Innern des Gefährts, das auf der Mühlheimer Straße (420er-Hausnummern) stand, entnahmen die Diebe Werkzeuge im Wert von circa 12.000 Euro und verschwanden mit diesen. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der 069 8098-1234 bei den Beamten aus Offenbach.

6. Offenbar betrunken und ohne Führschein vier Fahrzeuge aufeinander geschoben - Obertshausen

(me) Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein leitete die Polizei aus Heusenstamm am Montagabend gegen einen 28 Jahre alten Wagenlenker ein, nachdem dieser offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein einen Zusammenstoß mit vier weiteren Fahrzeugen verursachte. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines schwarzen Saabs gegen 20.20 Uhr die Feldstraße und verlor, mutmaßlich aufgrund des vorangegangenen Konsums von Alkohol, die Kontrolle über sein Auto. In der Folge stieß der 28-Jährige gegen einen grauen Hyundai und einen weißen Anhänger, wobei er diesen noch gegen zwei schwarze Wagen der Marke Mercedes schob. Der entstandene Schaden wird auf circa 39.000 Euro geschätzt. Da sich im weiteren Verlauf Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde dem Verursacher Blut abgenommen und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

7. Zeugen nach Fahrt mit Zweirad durch Einkaufspassage gesucht - Obertshausen

(me) Die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm sind auf der Suche nach Zeugen eines Vorfalls von Montagmorgen. Gegen 10.15 Uhr fuhren offenbar zwei bis dato unbekannte Personen mit zwei Kleinkrafträdern durch die Passage eines Einkaufszentrums in der Königsberger Straße. Derzeit weiß die Polizei von einer Person, die durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit einem der beiden Lenker und seiner Suzuki mit OF-Kennzeichenschildern verhindern konnte und ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Nötigung. Weitere Geschädigte und Zeugen des Sachverhalts melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06104 6908-0.

8. Wer hat den Sprinter geklaut? - Dietzenbach

(cb) Wer hat den Sprinter geklaut? Das fragen sich die Ermittler des Fachkommissariats und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Dieser ereignete sich zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8 Uhr. Der Mercedes mit OF-Kennzeichen war am Fahrbahnrand der Idsteiner Straße, hier im Bereich der 10er Hausnummern, abgestellt. Wie die Täter die mechanischen und technischen Sicherungen des Wagens im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro überwanden, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Sprinter geöffnet und Werkzeuge gestohlen - Neu-Isenburg

(me) Am Dienstag, in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 20.45 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße (140er-Hausnummern) zu einem Diebstahl von verschiedenen Werkzeugen aus einem Peugeot Boxer. In dem Zeitraum von zwei Stunden öffnete der Langfinger den Sprinter mit MTK-Kennzeichenschildern und entwendete aus diesem unter anderem eine Bohrmaschine, eine Stichsäge sowie weitere Werkzeuge im Wert von etwa 11.000 Euro. Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0) entgegen.

10. Auto stieß mit Motorrad zusammen: Zwei Personen verletzt - Dreieich

(me) Am Dienstagmittag wurden zwei Personen bei der Kollision eines Opel und einer Piaggio verletzt. Gegen 13.20 Uhr beabsichtigte der Lenker eines Corsa von der Hainer Chausee in den Heckenweg abzubiegen und übersah offenbar hierbei den ihm entgegenkommenden Zweiradfahrer. Der minderjährige Lenker der schwarzen Aprilla zog sich bei der Kollision Verletzungen am Unterarm und den Knien zu. Zu seiner weiteren Behandlung wurde der Teenager zeitnah in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.700 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls suchen bitte den Kontakt zu den Beamten der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 25.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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