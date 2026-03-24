POL-OF: Vermisster ist wieder da

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Radler stieß mit Autofahrer zusammen und verletzt sich leicht - Offenbach (me) Ein jugendlicher Radfahrer verletzte sich am Montagabend bei der Kollision mit einem Seat leicht. Gegen 18.30 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß zwischen dem grauen Cupra und dem Biker im Bereich der ...

mehr