Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls: Polizei nahm vier Tatverdächtige vor dem Tatobjekt fest

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Beamte des Polizeireviers in Offenbach nahmen am Sonntag vier Tatverdächtige vor dem Tatobjekt in der Merianstraße (20er-Hausnummern) fest, noch bevor sie die Flucht ergreifen konnten. Sie sollen gegen 12.35 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingedrungen sein und unter anderem Bargeld und Schmuck an sich genommen haben.

Neben den vier Tatverdächtigen (zwei Männer und zwei Frauen) sei auch ein Minderjähriger im strafunmündigen Alter dabei gewesen. Sie sollen sich in eines der oberen Stockwerke begeben und mittels eines Werkzeugs eine der dortigen Wohnungstüren aufgebrochen haben. In der betroffenen Wohnung sollen die Tatverdächtigen auf der Suche nach Wertgegenständen Teile des Mobiliars beschädigt haben. Mit ihrer Beute sollen sie dann das Gebäude verlassen haben. Die verständigten Polizeibeamten nahmen die Beschuldigten sodann vor dem Tatobjekt vorläufig fest. Bei ihnen aufgefundene Gegenstände, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handeln könnte, wurden sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurden die vier Beschuldigten am Montagnachmittag einem Richter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Beschuldigten befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach (E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de) zu richten.

Offenbach, 24.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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