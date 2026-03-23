Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Körperverletzung und Sachbeschädigung; Streit unter Frauen eskalierte: Hinweise erbeten; Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Körperverletzung und Sachbeschädigung - Hanau

(me) Ein ungünstig abgestelltes Fahrzeug war offenbar der Auslöser für eine Körperverletzung und eine Sachbeschädigung am Freitagmorgen. Der Lenker eines Renault Kangoo mit GN-Kennzeichenschildern hatte sich gegen 6.30 Uhr scheinbar verkehrsbehindernd in der Leipziger Straße (30er-Hausnummern) aufgestellt, weshalb er durch einen 43-Jährigen angesprochen wurde. Anstatt sein Gefährt wegzufahren, sei der Fahrer aggressiv geworden und habe sein Gegenüber unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Neben leichten Verletzungen wurde auch dessen Brille in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 mit dem Polizeirevier in Hanau in Verbindung.

2. Mehrere Pkw beschädigt: Hinweise erbeten - Hanau

(me) Nach mehreren Fällen von Vandalismus in der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden drei Fahrzeuge in der Niddastraße (30er-Hausnummern) in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 2.30 Uhr beschädigt. Unter anderem wurden mehrere Scheiben eingeschlagen, Außenspiegel abgetreten und auch das Verdeck eines Cabrios sei zerschnitten worden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Streit unter Frauen eskalierte: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Zwei Frauen im Alter von 55 und 37 Jahren gerieten am Samstagmorgen vor einer Bar am Heumarkt (einstellige Hausnummern) aneinander, wobei die Ältere der 37-jährigen aus Hanau unter anderem mit einem waffenähnlichen Gegenstand gedroht haben soll. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sollen die beiden Frauen, die sich wohl kennen, gegen 6 Uhr vor einer Bar aneinandergeraten sein. Im Zuge des Streits soll die 55-Jährige einen waffenähnlichen Gegenstand an den Kopf ihrer Kontrahentin gehalten haben. Zudem habe sie die jüngere Frau an den Haaren gezogen, diese zu Boden gebracht und sie gegen den Kopf getreten. Hierdurch erlitt die Hanauerin Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Gegen die 55 Jahre alte Frau wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung sowie der Beleidung des Verdachts ermittelt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte telefonisch bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

4. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Zeugen gesucht! - Hanau

(me) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag ereignete, wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren der Lenker einer Honda und ein Hyundai-Fahrer gegen 14.25 Uhr die Aschaffenburger Straße in Richtung Kahl am Main. An der Kreuzung Ernst-Barthel-Straße soll der Autofahrer bei grün zeigender Ampel von einer der linken Spuren nach rechts gefahren sein, um scheinbar in diese abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem Biker zusammen, der hierdurch stürzte. Das Motorrad stieß im weiteren Verlauf noch mit einem an der Kreuzung haltenden Renault Kangoo zusammen. Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall mehrere Verletzungen, darunter Frakturen und Schürfwunden, zu und wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 19.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit den Beamten des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120) Kontakt auf.

5. Meterlange Beute: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Hanau

(me) Rund 25 Meter Stromkabel klauten Diebe zwischen Donnerstag und Freitag von einer Baustelle in der Quarzstraße (einstellige Hausnummern). In der Zeit zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr überwanden die Langfinger zunächst die Umzäunung des Geländes. Hiernach durchtrennten sie das zwischen einem Aggregat und einem Verteilerkasten befindliche Kabel und nahmen dieses mit. Der Wert des meterlangen Diebesguts wird auf 3.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Kripo aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Zeugensuche nach Taschendiebstahl - Nidderau

(me) Etwa 55 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, graue Haare, grau-weißer Bart, bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover und rotem Polohemd, einer Bluejeans und schwarzen Schuhen sowie einer schwarzen Brille: Ein Mann mit dieser Personenbeschreibung steht in Verdacht, am Samstagmorgen, gegen 10.40 Uhr, in einem Supermarkt die Geldbörse einer Kundin geklaut zu haben. In einem unbeobachteten Moment näherte sich der Gauner der Handtasche der 80-Jährigen und entnahm aus dieser den Geldbeutel der Dame. Mit diesem verließ der Dieb den Lebensmittelmarkt in der Siemensstraße wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei aus Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Hotline 06181 100-123 entgegen.

7. Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet - Großkrotzenburg

(me) Auf einem Spielplatz in der Mozartstraße soll es am Freitag zu einer Bedrohung gekommen sein. Daraufhin leiteten die Ordnungshüter des Polizeireviers in Hanau entsprechende Ermittlungen ein. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sollen zwei etwa 15 Jahre alte Jugendliche im dortigen Bereich mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und einem länglichen Messer herumhantiert und diese auf einen Besucher des Spielplatzes gerichtet haben. Dieser fühlte sich hierdurch bedroht. Nach der Aktion flüchteten die beiden auf einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Zu den beiden Teenagern liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

- etwa 1,50 Meter groß, blonde Haare - trug ein blaues T-Shirt und eine grün-gelbe Mütze

Täter 2:

- circa 1,50 Meter groß, dunkle Haare - hatte eine schwarze Jacke an

Zeugen, welche die Situation beobachtet haben, melden sich über die Telefonnummer 06181 100-120 bei den Beamten aus Hanau.

8. Wer hat den Roller angezündet? - Langenselbold

(cb) Wer hat den Roller angezündet? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei, nachdem am Sonntagabend in der Emmy-Noether-Straße ein brennender Roller gemeldet wurde. Vermutlich, so die derzeitigen Ermittlungen, legte der Täter den Roller gegen 21.45 Uhr auf einer nahegelegenen Wiese ab, steckte diesen in Brand und flüchtete anschließend. Zeugen, welche Angaben zum Täter oder zum Eigentümer des Rollers machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

9. Audi A3 und dazugehörige Insassen gesucht - Sinntal

(me) Ein Audi und seine beiden Insassen sollten am Samstag, gegen 18.30 Uhr, im Bereich eines Einkaufsmarktes im Honigrückweg einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen werden. Der Fahrer des Wagens gab jedoch Gas, kollidierte kurze Zeit später mit einem grünen VW und setzte im weiteren Verlauf seine Flucht scheinbar unbeeindruckt fort. Durch den Zusammenstoß mit dem Flüchtigen entstand an dem grünen Golf ein Schaden von mehreren tausend Euro. Auch der schwarze A3 dürfte den Unfall nicht schadlos überstanden haben. Vermutlich trug dieser im Bereich der Fahrzeugfront einen größeren Schaden davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei den Ordnungshütern in Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 23.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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