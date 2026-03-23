Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Knallgeräuschen: Verbotswidrige Gegenstände eingezogen und Ermittlungen eingeleitet; Transporter geöffnet und Werkzeug geklaut; Bargeld, Schmuck und Handy von Einbrechern mitgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Piaggio aus Vorgarten gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(me) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich Unbekannte unberechtigt auf ein Grundstück in der Tempelseestraße (20er-Hausnummern) und stahlen ein dort abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Piaggio. Der Wert des Rollers dürfte circa 3.000 Euro betragen. Das Zweirad wurde mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen der Tat melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

2. Transporter geöffnet und Werkzeug geklaut - Offenbach

(me) Ein Langfinger hatte es in der Zeit von Donnerstag auf Freitag offenbar auf das in einem weißen Transporter gelagerte Werkzeug abgesehen. Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr gelang es dem Dieb, den VW mit GG-Kennzeichenschildern, der in der Geleitsstraße (100er-Hausnummern) stand, zu öffnen und aus diesem unter anderem einen Bohrhammer, einen Staubsauger und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von circa 8.000 Euro zu entwenden. Die Kriminalpolizei prüft nun im Zuge ihrer Ermittlungen, wie es dem Gauner gelang, den Schließmechanismus zu überwinden. Hinweisgeber setzen sich bitte über die 069 8098-1234 mit den Beamten aus Offenbach in Verbindung.

3. Schmuck aus Wohnung geklaut: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 19 Uhr und Montag, 0 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mathildenstraße (60er-Hausnummern). Die Täter gelangten über die aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung, durchsuchten diese und flüchteten schließlich mit Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer 069 8098-1234 Zeugenhinweise entgegen.

4. Roter Unfallwagen gesucht: Hinweise erbeten - Offenbach

(me) Zwischen Donnerstag und Freitag richtete ein flüchtiger Unfallverursacher einen Schaden von rund 16.000 Euro an einem schwarzen Mercedes an. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken den Kombi mit OF-Kennzeichenschildern an dessen Stoßstange und dem rechten Kotflügel streifte. Da roter Lack im Bereich der Beschädigungen gesichert wurden, dürfte es sich bei dem Wagen des Flüchtigen um ein rotes Fahrzeug handeln. Die Kollision ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 10 Uhr, mutmaßlich im Bereich der Kraftstraße in den dortigen 20er-Hausnummern. Zeugen werden gebeten,sich über die 069 8098-5100 beim Polizeirevier zu melden.

5. Nach Knallgeräuschen: Verbotswidrige Gegenstände eingezogen und Ermittlungen eingeleitet - Heusenstamm

(me) Nach der Mitteilung von Knallgeräuschen fanden die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm bei einer Personenkontrolle verbotene Waffen auf. Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, erreichte die Ordnungshüter der Hinweis über den Lärm aus der Obertshäuser Straße (10er-Hausnummern). Bei der anschließenden Absuche des dortigen Bereichs fiel der Streife ein Fahrzeug ins Auge. In der Folge wurden unter anderem auch der 18-jährige Beifahrer und dessen Sachen einer Kontrolle unterzogen. Hier konnten die Polizisten neben einem Klappmesser auch einen Schlagring auffinden. Die Gegenstände wurden vor Ort sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Heranwachsenden eingeleitet.

6. Außenspiegel touchiert und geflüchtet: Polizei sucht nach Zeugen - Dietzenbach

(me) Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ein bis dato unbekannter Wagenlenker am Donnerstag gegen einen in der Werner-Hilpert-Straße (10er-Hausnummern) abgestellten silbernen Transporter und beschädigte diesen an dessen Außenspiegel. Nachdem die Kollision gegen 15 Uhr passierte, fuhr der Verursacher davon, weshalb die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach nun nach Zeugen suchen. Der entstandene Schaden an dem VW mit OF-Kennzeichenschildern wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache in der Darmstädter Straße unter der Rufnummer 06074 837-0.

7. Zeugen gesucht: Schwarzer BMW abgedrängt und zwei Personen verletzt - Autobahn 661 Neu-Isenburg / Dreieich

(cb) Nachdem ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Sonntagnachmittag durch seine Fahrweise einen schwarzen BMW auf der BAB 661 in Fahrtrichtung Darmstadt abgedrängt hatte und anschließend flüchtete, suchen die Beamten Zeugen der Unfallflucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 49 Jahre alter BMW-Lenker mit seiner 13-jährigen Tochter gegen 17.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neu-Isenburg und Dreieich unterwegs. Der bis dato unbekannte Fahrer eines Wagens soll den Familienvater verbotswidrig rechts über den Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt Neu-Isenburg überholt haben. Anschließend scherte das Fahrzeug nach links ein, achtete hierbei jedoch nicht auf den auf der rechten Fahrspur befindlichen BMW. Der Lenker des schwarzen 520d musste nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem eingescherten Auto zu verhindern. Hierbei geriet der schwarze Wagen ins Schleudern, kam nach rechts ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Wagen wiederum ab und kam letztlich quer auf der Hauptfahrbahn zum Stehen. Der Vater sowie seine Tochter erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. An dem BMW entstand durch den Unfall Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, welche Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug sowie zum Fahrzeuglenker machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

8. Geldbeutel aus Einkaufstasche geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(me) Eine ältere Dame wurde am Freitagmittag offenbar von Dieben beklaut, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls ermitteln. Gegen 11.50 Uhr war die Seniorin als Kundin in einem Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße (80er-Hausnummern) unterwegs, als diese offenbar zum Ziel der beiden Gauner auserkoren wurde. Während der eine die 80-Jährige ablenkte, griff seine Begleiterin offenbar unbemerkt in die Tasche und entnahm aus dieser den Geldbeutel mit etwa 60 Euro Bargeld. Zu den beiden Tätern liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter:

- zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß - trug ein schwarzes Basecap, eine dunkelblaue Jacke, ein dunkles Shirt, eine Jeans und weiße Turnschuhe

Täterin:

- zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß - blonde Haare - trug einen schwarzen Mantel, einen Schal mit Leopardenmuster, eine blaue weit geschnittene Hose und weiße Sportschuhe

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

9. Bargeld, Schmuck und Handy von Einbrechern mitgenommen - Neu-Isenburg

(cb) Bargeld, Schmuck und Handys erbeuteten Unbekannte, nachdem diese am Samstag in eine Wohnung in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" (10er-Hausnummern) eingebrochen waren. Nachdem die Täter sich Zutritt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses verschafft hatten, begaben sie sich in das 3. Obergeschoss und brachen die dortige Tür auf. Hier durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten schließlich mit mehreren tausend Euro Bargeld, Schmuck sowie zwei Smartphones. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

10. Zeugensuche nach EC-Kartenlesegerät-Diebstahl - Neu-Isenburg

(cb) Ein EC-Kartenlesegerät im Wert von etwa 1.000 Euro klauten Unbekannte von einem Tankstellengelände an der Bundesstraße 44, weshalb die Ermittler nun Zeugen der Tat suchen. Die Täter begaben sich zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 15.10 Uhr, auf das Gelände zur Zapfsäule 3 und brachen das dortige Bezahlterminal auf. Im Anschluss kappten sie die Kabel des EC-Lesegeräts und nahmen dieses mit. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird mit knapp 1.000 Euro angegeben. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg.

11. Zeugen nach Imbisseinbruch und Fahrzeugdiebstahl gesucht - Langen

(cb) Einen weißen Mitsubishi nahmen Täter mit, die sich am Samstag Zutritt zu einem Imbiss in der Rheinstraße (30er-Hausnummern) verschafft hatten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Einbrecher über ein aufgedrücktes Fenster in das Lokal einstiegen und aus dem Inneren drei Fahrzeugschlüssel an sich nahmen. Im Anschluss begaben sie sich zu dem vor dem Imbiss am Fahrbahnrand abgestellten Space Star mit OF-Kennzeichen und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des weißen Space Star geben können, wenden sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) an die Ermittler in Offenbach.

12. Mit Pfefferspray besprüht und Bargeld abgenommen - Hainburg

(me) Die Polizei ermittelt seit Samstagabend wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollten ein Mann und eine Frau ein Handy kaufen und trafen sich deshalb um kurz vor 20 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Doch anstatt des Tausches von Bargeld gegen das Mobiltelefon, wurden die beiden durch ihr Gegenüber mit Pfefferspray besprüht. Durch die Substanz wurde das Pärchen leicht verletzt. Die Unbekannten, die etwa 25 Jahre alt sein sollen und schwarze Kleidung trugen, entwendeten noch etwas mehr als 1.000 Euro und verschwanden hiermit in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

Offenbach, 23.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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