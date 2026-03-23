Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme: Aufmerksame Zeugin durchkreuzt mutmaßlichen Kraftstoffdiebstahl

Offenbach (ots)

(lei) Dank der Beobachtung einer aufmerksamen Zeugin und ihres folgerichtigen Notrufes konnte die Polizei in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Kraftstoffdiebe vorläufig festnehmen. Die beiden 23 und 28 Jahre alten Männer sehen sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

Gegen 0.50 Uhr hatte die Frau die beiden Herrschaften dabei beobachtet, wie sie sich im Mainzer Ring an einem geparkten Lkw zu schaffen machten und augenscheinlich Sprit abzapften. Diesen wollten sie wohl in ihr eigenes Fahrzeug umfüllen, wie entsprechende Spuren vor Ort vermuten lassen - ein Vorhaben, das jedoch nicht unbemerkt blieb.

Herbeigeeilte Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen, die sich offenbar noch versteckt hatten, vorläufig fest und stellten auch scheinbare Tatmittel wie einen Schlauch zum Abzapfen sowie Handschuhe sicher.

Die Festgenommenen wurden anschließend vorübergehend mit auf die Wache genommen, wo unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung anstand. Zudem mussten sie eine Sicherheitsleistung entrichten, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die Kriminalpolizei sucht im Zuge ihrer Ermittlungen weitere Zeugen (069 8098-1234).

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