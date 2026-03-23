Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verstöße bei Kontrollen der Sachgebiets "TRuP": Rasanter und verkehrswidriger Fahrstil endet mit Führerschein-Sicherstellung

Offenbach / Mühlheim am Main / Langenselbold (ots)

(lei) Straßenverkehrsgefährdung und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen sind die Vorwürfe, die nun gegen einen 22-jährigen Mann erhoben werden. Anlass war sein riskantes Fahrverhalten, das am Samstagabend von einer Zivilstreife des Sachgebiets "Tuner, Raser und Poser" (TRuP) beobachtet und dokumentiert wurde.

Gegen 22.30 Uhr war der junge Fahrer mit seinem Golf GTI TCR im Bereich der Berliner Straße und der Kaiserleipromenade in Offenbach unterwegs - jedoch offensichtlich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Statt der innerorts zulässigen 50 km/h zeigte die aktivierte Video-Nachfahreinrichtung im Streifenwagen eine Geschwindigkeit von 114 Stundenkilometern an.

Während der Fahrt habe der Fahrer eine rote Ampel überfahren und eine Busspur genutzt, um rechts an anderen Fahrzeugen vorbeizufahren und kurz darauf abrupt wieder auf die reguläre Fahrspur zu wechseln. Zudem soll er ein weiteres Auto über die Linksabbiegespur überholt haben und dabei in einem regelrechten Slalomkurs zwischen den überholten Fahrzeugen gefahren sein.

Die Beamten stoppten den Pkw anschließend. Dem Fahrer wurden vorläufig Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Zuvor wurden die Verkehrsspezialisten im Bereich Langenselbold bereits auf einen ein Motorradfahrer aufmerksam, der gegen 17 Uhr über eine Sperrfläche überholt und sich nicht an die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten habe. Auch diese Zuwiderhandlungen wurden videografisch festgehalten. Den 30-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Eine halbe Stunde danach, gegen 17.30 Uhr, stellte die Streife im Bereich Mühlheim am Main außerdem ein Audi RS 7 fest, der durch das Verursachen von unnötigem Lärm auffiel. Im weiteren Verlauf soll der 27-jährige Fahrer seinen Wagen so stark beschleunigt, sodass eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 83 km/h innerorts nach Abzug aller Toleranzen zu Buche stand. Zudem habe er innerorts rechts über den nicht befestigten Seitenstreifen überholt. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 270 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Fahrweisen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei der Polizei zu melden.

Neben diesen Vorfällen wurden noch zwei Rotlichtverstöße über eine Sekunde und ein Verfahren wegen unnötigem Lärm eröffnet. Zudem wurden aufgrund technischer Veränderungen an Fahrzeugen noch drei Mängelkarten ausgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell