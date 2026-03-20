Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen auf der Mühlheimer Straße: Polizei stellt zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße fest

Offenbach (ots)

(lei) Bei nächtlichen Geschwindigkeitskontrollen auf der Mühlheimer Straße hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Einsatzkräfte der Verkehrsinspektion überwachten dort in der Nacht zu Freitag für mehrere Stunden den Verkehr.

Ab 21.45 Uhr wurden während der folgenden drei Stunden insgesamt 975 Fahrzeuge erfasst. 71 davon waren zu schnell unterwegs, was einer Quote von 7,3 Prozent entspricht. In 48 Fällen bedeutete dies ein Verwarnungsgeld, 20 Verkehrsteilnehmende müssen mit einem Bußgeld rechnen und drei Fahrern droht sogar ein Fahrverbot.

Im Fokus der Beamten standen auch mehrere Fahrzeuge, bei denen ein Bezug zur Tuner-, Raser- und Poserszene nicht ausgeschlossen wird. Drei Autofahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich und wurden mit mehr als 100 km/h gemessen. Zwei von ihnen konnten bereits identifiziert werden. Aufgrund der massiven Überschreitungen gehen die Ermittler von vorsätzlichem Handeln aus, entsprechend wird eine Verdoppelung des vorgesehenen Bußgeldes geprüft. In einem Fall besteht zudem der Verdacht, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Die Mühlheimer Straße gilt aufgrund ihres geradlinigen Verlaufs und der überwiegend zweispurigen Ausführung in beide Fahrtrichtungen als Strecke, die häufig zu überhöhten Geschwindigkeiten verleitet. Nicht zuletzt ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Todesopfern Ende November vergangenen Jahres sowie die wiederholt festgestellten hohen Geschwindigkeiten haben dazu geführt, dass die Polizei diesen Bereich verstärkt überwacht.

"Bereits bei 100 km/h kann sich der Anhalteweg - je nach Reaktionszeit und Fahrbahnbedingungen - auf 100 Meter und mehr verlängern. Kommt es zu einem Unfall, dann entspricht die Aufprallenergie eines Kompaktwagens in etwa der Energie, die entstehen würde, wenn das Fahrzeug aus dem dritten Stock eines Hauses fallen würde. Selbst kleinste Fahrfehler können bei solchen Geschwindigkeiten also fatale Folgen haben. Geschwindigkeitsverstöße - besonders solche, bei denen das Tempolimit deutlich überschritten wird - sind keine Kavaliersdelikte; sie werden meist bewusst und kalkuliert begangen und gehören nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle", betont Polizei-Pressesprecher Thomas Leipold. Weitere Kontrollen sind vorgesehen.

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