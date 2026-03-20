Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme nach Verdacht der Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung; Fassade von Kindergarten brannte: Hinweise erbeten; Hausbewohner überraschte Einbrecher und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schnelle Festnahme nach Verdacht der Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung - Offenbach

(me) Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der Sachbeschädigung eröffneten Beamte des Polizeireviers in Offenbach am Donnerstagnachmittag gegen einen 45-Jährigen, den sie zügig festnahmen. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der Mann zunächst in einer Bank in der Waldstraße (40er-Hausnummern) an einer dortigen Glasscheibe einen Schaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Offenbar benutzte er hierbei eine Art Beil und ein anderes Gartenwerkzeug. Anschließend ergriff der Tatverdächtige die Flucht und stieg im weiteren Verlauf in einen Linienbus ein. Mitarbeiter der Filiale nahmen die Verfolgung des Mannes auf, weshalb es in dem Bus im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien gekommen sein soll. Nachdem der Beschuldigte im Bereich der Albert-Schweitzer-Schule ausgestiegen war, konnte dieser durch die hinzugerufene Polizei zeitnah festgenommen werden. Die Werkzeuge des Mannes wurden sichergestellt. Zudem konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei der Durchsuchung des Festgenommenen aufgefunden werden. Auf dem Polizeirevier wurde dem 45 Jahre alten Tatverdächtigen Blut abgenommen. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Wache im Spessartring 61 unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung.

2. Zeugensuche nach Zusammenstoß beim Einparken - Offenbach

(me) Die Gesetzeshüter des Polizeireviers in Offenbach sind auf der Suche nach Zeugen eines Zusammenstoßes, der sich am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sprendlinger Landstraße (140er-Hausnummern) ereignet haben soll. Gegen 11.30 Uhr stießen ein sich beim Einparken befindlicher Lenker eines Opel Astra und der Fahrer eines Sportgeräts, bei dem es sich um eine Art City-Roller gehandelt haben dürfte, zusammen. Nach der Kollision sprach der Mann kurz mit dem Autofahrer, bevor er in unbekannte Richtung verschwand. Da ein Schaden von etwa 300 Euro an dem schwarzen Wagen mit OF-Kennzeichenschildern entstand, ermitteln die Ordnungshüter wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bitten um Hinweise. Der Flüchtige soll etwa 25 Jahre und circa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Reviers (069 8098-5100).

3. Überteuerte Handwerkerleistungen: Polizei sucht nach Zeugen - Mühlheim am Main

(cb) Bei einer Mühlheimerin in der Leopoldstraße (20er-Hausnummern) klingelten am Donnerstag sechs Handwerker, die anboten, die Regenrinne fachmännisch und zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Die Hausbesitzerin willigte ein, musste jedoch nach einigen Stunden feststellen, dass die Handwerker noch weitere Aufgaben rund um das Haus erledigten und hierbei auch noch einen Schaden an dem Carport verursachten. Im Anschluss an die getane Arbeit forderten sie dann einen Rechnungsbetrag von mehreren tausend Euro ein. Der Geldforderung kam die Dame aus Mühlheim jedoch nicht nach, sondern sie informierte die Polizei über die Betrüger. Kurz vor dem Eintreffen der Schutzleute flüchteten vier der Arbeiter. Die beiden Verbliebenen begleitete die Ordnungshüter mit auf die Wache der Polizeistation, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Betruges zu. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

In Zusammenhang mit solchen spontanen Angeboten an der Haustür gibt die Polizei folgende Tipps:

- Falls plötzlich angebliche Handwerker ohne von Ihnen erteilten Auftrag an Ihrer Tür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind, seien Sie misstrauisch! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

4. Trafostation mit Graffiti beschmiert: Wer hat etwas beobachtet? - Mühlheim am Main

(me) Die Beamten aus Mühlheim am Main wurden am Donnerstagmittag über ein Graffiti an einer Trafostation in der Dietesheimer Straße (90er-Hausnummern) informiert. Dort besprühten bis dato Unbekannte ein Elektrohäuschen mit Farbe und richteten so einen Schaden von etwa 1.500 Euro an. Die Tat soll sich am Dienstag, zwischen 7 Uhr und 13 Uhr, ereignet haben. Hinweisgeber suchen bitte den Kontakt zur Wache der Polizeistation in Mühlheim (06108 600-0).

5. Fassade von Kindergarten brannte: Hinweise erbeten - Dreieich

(cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nach dem Brand der Fassade eines Kindergartens am Donnerstagnachmittag wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und sucht Zeugen der Tat. Vermutlich, so die Ermittler, könnte eine weggeworfene Zigarette gegen 17.10 Uhr einen trockenen Laubhaufen in Brand gesetzt haben. Das so entstandene Feuer griff in der Folge auf die Fassade des Kindergartens in der Mittelstraße über und verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde, nach bisherigem Kenntnisstand, niemand. Zeugen, welche Hinweise auf den Brandverursacher geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

6. Hausbewohner überraschte Einbrecher - Rodgau

(cb) Eigentlich dachte der Bewohner eines Hauses in der Straße "Hoher Nickel", dass seine Frau am Donnerstagabend in das Obergeschoss kam, doch er staunte nicht schlecht, als es stattdessen ein Einbrecher war. Auch der Langfinger, der gegen 21.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und sich so Zutritt in das Innere verschafft hatte, erschrak. Er nahm Reißaus und flüchtete über die Rückseite des Hauses in unbekannte Richtung. Bei seiner Tat verursachte er jedoch einen Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. Die Ermittler des Einbruchskommissariats sind auf der Suche nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Sparschweine von Einbrechern geplündert - Langen

(cb) Die beiden Sparschweine mit knapp 200 Euro, die in den Kinderzimmern einer Wohnung in der Nördlichen Ringstraße (110er-Hausnummern) standen, wurden am Donnerstag durch Einbrecher geplündert. Diese verschafften sich zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr über die aufgehebelte Balkontür Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit dem erbeuteten Bargeld. Durch die Tat richteten sie einen Sachschaden von 50 Euro an. Zeugen werden gebeten, Ihre Beobachtungen bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 20.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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