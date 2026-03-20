Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 13. Kalenderwoche 2026

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie an Schulen und Seniorenstätten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

23.03.2026:

Mühlheim-Lämmerspiel, Steinheimer Straße (schutzwürdige Zone);

24.03.2026:

Seligenstadt, Mainflinger Straße (schutzwürdige Zone);

25.03.2026:

Offenbach am Main, Mühlheimer Straße (Gefahrenstrecke);

26.03.2026:

Steinau, Landesstraße 3196 (Unfallschwerpunkt);

27.03.2026:

Bad Soden Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz);

28.03. und 29.03.2026:

Hanau, B 45 Hanau-Steinheim- Ausbauende (Lärmschutz).

Offenbach, 20.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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