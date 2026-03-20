POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 13. Kalenderwoche 2026
(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie an Schulen und Seniorenstätten.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
23.03.2026:
Mühlheim-Lämmerspiel, Steinheimer Straße (schutzwürdige Zone);
24.03.2026:
Seligenstadt, Mainflinger Straße (schutzwürdige Zone);
25.03.2026:
Offenbach am Main, Mühlheimer Straße (Gefahrenstrecke);
26.03.2026:
Steinau, Landesstraße 3196 (Unfallschwerpunkt);
27.03.2026:
Bad Soden Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz);
28.03. und 29.03.2026:
Hanau, B 45 Hanau-Steinheim- Ausbauende (Lärmschutz).
Offenbach, 20.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
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63071 Offenbach am Main
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Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
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