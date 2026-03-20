Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wechselseitige Anzeigen nach Einsatz von Pfefferspray; Auto stieß mit Motorrad im Kreuzungsbereich zusammen: Polizei sucht nach Zeugen; Zeugensuche nach Geldbörsendiebstahl und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wechselseitige Anzeigen nach Einsatz von Pfefferspray - Hanau

(cb) Im Laufe des Donnerstags sollen sich zwei Gruppen von Jugendlichen und jungen Männern im Alter von 14 bis 23 Jahren mehrfach getroffen und gestritten haben, wobei sie sich wohl gegenseitig mit Pfefferspray besprühten und verletzten. Bereits am frühen Nachmittag trafen zwei aus der einen Gruppe am Freiheitsplatz auf vier etwa Gleichaltrige. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Streitgespräch und dann zweimal kurz hintereinander zum Versprühen von Pfefferspray. Hierdurch erlitten ein 23-Jähriger sowie ein 17-jähriger Teenager leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Nur knappe zwei Stunden nach dem ersten Aufeinandertreffen, gegen 18.10 Uhr, kam es zum erneuten Streit zwischen den Beteiligten von zuvor und ihren Begleitern. Diesmal, so die Erkenntnisse, kam es zu einer Rangelei bei der abermals Pfefferspray versprüht und einen Stein geworfen wurde. Durch das Pfefferspray erlitt ein weiterer 17-Jähriger leichte Verletzungen. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Hanau konnten die mutmaßlichen Tatverdächtigen schnell ermitteln und mit auf die Dienststelle nehmen. Hier erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung. Die Polizei in Hanau hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der 06181 100-120 um Zeugenhinweise zu den geschilderten Vorfällen.

2. Auto stieß mit Motorrad im Kreuzungsbereich zusammen: Polizei sucht nach Zeugen - Maintal

(me) Am Donnerstagmorgen kam es im Stadtteil Wachenbuchen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Autofahrerin und eines Motorradfahrers, bei dem dieser schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die Hyundai-Lenkerin um 9.45 Uhr die Schuldstraße in Richtung Hanauer Landstraße und beabsichtigte, an der dortigen Kreuzung nach links auf diese einzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den ihr dort entgegenkommenden Biker und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seinem Kraftrad und zog sich mutmaßlich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Schwer verletzt wurde der 80-Jährige umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Zusammenstoßes setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation in Maintal (06181 4302-0) in Verbindung.

3. Verdacht der Nötigung und der Körperverletzung: 39-jähriger Tatverdächtiger schnell ermittelt - Niederdorfelden/Schöneck

(me) Ein 39 Jahre alter Mann hat sich seit Donnerstagabend wegen gleich mehrerer Verfahren zu verantworten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Beschuldigte gegen 21.50 Uhr zunächst einen anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren und Hupen genötigt haben. Als dieser an einer rotzeigenden Ampel auf der Landesstraße 3008 anhielt, sei der Tatverdächtige ausgestiegen, habe die Tür des Autofahrers geöffnet und soll kurzzeitig auf diesen körperlich eingewirkt haben. Der 51-Jährige wurde hierdurch verletzt. Im weiteren Verlauf der Nacht soll der Hyundai-Lenker mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten und diese beleidigt haben. Die Gruppe junger Männer nahm fuhr dem Beschuldigten daraufhin hinterher und versuchte, diesen in Schöneck zur Rede zu stellen. Um die Männer zu vertreiben, habe der 39-Jährige einen scharfen Gegenstand hervorgeholt und mit diesem herumhantiert. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten den Aggressor vorläufig festnehmen. Da der Festgenommene zum Zeitpunkt der Tat offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er die Ordnungshüter zur Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation begleiten. Er hat sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und des Verdachts der Körperverletzung zu verantworten. Zeugen des Vorfalls nehmen bitte mit der Wache der Polizeistation in Maintal (06181 4302-0) Kontakt auf.

4. Unfall mit fünf Wagen: Mehrere Verletzte Personen - Autobahn 66 / Langenselbold

(me) Insgesamt fünf verletzte Personen und ein entstandener Schaden von über 40.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag. Gegen 16 Uhr fuhr der Lenker eines silbernen Opels an der Anschlussstelle Langenselbold Ost auf die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt am Main auf. Beim Wechseln vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur übersah der Astra-Fahrer offenbar den dort befindlichen Daimler und kollidierte zunächst seitlich mit diesem. Bedingt durch den Unfall fuhren noch insgesamt drei weitere Wagen, die sich ebenfalls auf der Einfädelungsspur befunden hatten, auf den Opel auf. Bei den Kollisionen wurden der 26 Jahre alte Verursacher, der Fahrer und die beiden minderjährigen Insassen eines Citroen Berlingo sowie die Lenkerin eines schwarzen Audis leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ordnungshüter der Polizeiautobahnstation nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

5. VW Caddy beim Abbiegen mit Kawasaki zusammengestoßen: Polizei sucht nach Zeugen - Langenselbold

(me) Die Fahrerin einer Kawasaki stieß am Donnerstagabend mit einem abbiegenden weißen VW zusammen und verletzte sich hierbei leicht. Gegen 20.15 Uhr soll der Caddy mit GI-Kennzeichenschildern beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Ringstraße (30er-Hausnummern) die junge Frau auf ihrem Zweirad übersehen haben. In der Folge fuhr die Lenkerin der grünen Ninja in die Seite des Kastenwagens. Bei der Kollision zog sich die Bikerin leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei aus Langenselbold (06183 91155-0).

6. Zeugensuche nach Geldbörsendiebstahl - Hammersbach

(cb) Während eine 71-jährige Kundin am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt im Wechmarer Ring (20er-Hausnummern) Ware auswählte, nutzte ein bis dato Unbekannter die Gelegenheit und schnappte sich ihre Geldbörse aus dem Beutel. Dieser hing in Griffnähe der Seniorin am Einkaufswagen. Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb etwa 400 Euro Bargeld sowie sämtliche Dokumente der aus Hammerbach stammenden Dame. Die Tat ereignete sich zwischen 14.40 Uhr und 15.30 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Langenselbold haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der 06183 91155-0 um sachdienliche Hinweise.

7. Nach Ausweichmanöver: Kradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht - Schlüchtern

(me) Eine junge Dame wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall mit ihrem Zweirad leicht verletzt. Gegen 20.50 Uhr fuhr sie hinter einem Opel Astra auf der Gartenstraße her und erkannte offenbar zu spät, dass dieser auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 18-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad aus, fuhr gegen einen dort befindlichen Bordstein und stürzte in der Folge. Bei ihrem Sturz verletzte sich die aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende junge Frau leicht. Sachschaden entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 20.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell