Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Arbeitsunfall bei Baumfällung: 22-Jähriger schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Bei einem Arbeitsunfall in einem Waldstück zwischen Steinau und Marjoß ist ein 22 Jahre alter Mann am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Zusammen mit einem weiteren Arbeiter, so die ersten Erkenntnisse der zum Unfallort hinzugerufenen Polizei, waren die beiden Männer mit Baumfällarbeiten entlang der Landesstraße 3196 beschäftigt. Als sie eine Buche umsägten und diese zu Boden fiel, traf ein offenbar abgebrochener, dickerer Ast den 22-Jährigen, der dabei trotz Schutzausrüstung schwerste Kopfverletzungen erlitt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Zum Unfallhergang hat die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen, wobei auch eine mögliche fahrlässige Verursachung des anderen Arbeiters geprüft wird.

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