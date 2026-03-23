Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der rassistischen Beleidigung: Anzeige gegen 77-Jährigen

Offenbach (ots)

(lei) Polizeibeamte wurden am Freitagnachmittag in die Frankfurter Straße gerufen, nachdem es in einem Bus der Linie 103 zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht einer rassistisch motivierten Beleidigung.

Die eingesetzten Kräfte leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen einen 77-jährigen Mann ein. Dieser soll gegen 12.50 Uhr im Beisein mehrerer Zeugen eine 35-jährige Frau, die gerade mit einem Kinderwagen zugestiegen war, mit herabwürdigenden und diskriminierenden Äußerungen beleidigt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

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