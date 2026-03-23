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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Durch Bewohnerin überrascht: Wohnungseinbrecher-Duo flüchtete

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Zwei bislang unbekannte Männer sind am frühen Samstagabend geflüchtet, nachdem sie bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch von einer Bewohnerin überrascht worden waren.

Gegen 18.20 Uhr hatten die etwa 30 Jahre alten Täter versucht, in ein Reihenhaus in der Straße "Am Mühlgraben" einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten sie ein Hebelwerkzeug an einem Küchenfenster an, um dieses zu öffnen. Als eine Bewohnerin auf die Situation aufmerksam wurde, brachen die Männer ihr Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß über einen angrenzenden Radweg in südliche Richtung.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234um Hinweise zu den beiden etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Tatverdächtigen. Einer der Männer war schwarz gekleidet, trug eine rote Mütze oder Basecap sowie helle Turnschuhe. Sein Komplize hatte kurze schwarze Haare und war mit einer grauen Jacke mit dunkelgrauen Applikationen an Schultern und Armen, einer Bluejeans sowie hellen Schuhen bekleidet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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