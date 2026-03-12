Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beschädigtes Rohr im Gewerbegebiet Wiebelsheim - Folgemeldung

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 11.03.26, 22.15 Uhr, teilt die Polizei mit, dass sich im Rahmen der bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen keine Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt ergeben haben.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter die Pipeline manipuliert haben, um Diesel abzupumpen.

Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die in der Vergangenheit verdächtige Wahrnehmungen im und um das Gewerbegebiet in Wiebelsheim gemacht haben, sich an die Polizei Boppard unter 06742/ 809-0 oder jede andere Dienststelle zu wenden.

