POL-OF: Offene Bürgersprechstunde mit der Schutzfrau vor Ort
Hainburg (ots)
Polizeioberkommissarin Lisa Spitz bietet am Montag, 30. März, eine offene Bürgersprechstunde an. In der Zeit von 9:30 Uhr bis 11 Uhr steht die Schutzfrau vor Ort in den Räumlichkeiten des Rathauses, Retzer Straße 1 in Hainburg, zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger benötigen hierfür keinen Termin.
Offenbach, 23.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
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