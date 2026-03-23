POL-OF: Offene Bürgersprechstunde mit der Schutzfrau vor Ort

Offenbach (ots) - (lei) Dank der Beobachtung einer aufmerksamen Zeugin und ihres folgerichtigen Notrufes konnte die Polizei in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Kraftstoffdiebe vorläufig festnehmen. Die beiden 23 und 28 Jahre alten Männer sehen sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert. Gegen 0.50 Uhr hatte die Frau die beiden Herrschaften dabei ...

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