Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bei Verkehrsunfall: Drei Insassen in Linienbus verletzt; Streit um Parkplatz endete in Ermittlungsverfahren; Graffiti in Bahnhofsunterführung: Staatsschutz ermittelt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Radler stieß mit Autofahrer zusammen und verletzt sich leicht - Offenbach

(me) Ein jugendlicher Radfahrer verletzte sich am Montagabend bei der Kollision mit einem Seat leicht. Gegen 18.30 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß zwischen dem grauen Cupra und dem Biker im Bereich der Offenbacher Straße / Schönbornstraße. Scheinbar übersah der 33-jährige Wagenlenker den entgegen der Fahrtrichtung und auf dem Gehweg fahrenden 14-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Hierbei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Zeugen des Verkehrsunfalls setzen sich bitte mit dem Beamten des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) in Verbindung.

2. Bei Verkehrsunfall: Drei Insassen in Linienbus verletzt - Offenbach

(me) Am Montagmorgen verletzten sich drei Insassen eines öffentlichen Verkehrsmittels aufgrund einer Gefahrenbremsung. Grund für den Bremsvorgang, zu dem es im Bereich der Berliner Straße / Waldstraße kam, war das plötzliche Überqueren der Fahrbahn durch einen Minderjährigen. Gegen 8.15 Uhr soll der Junge die Fußgängerampel bei Rot überlaufen haben. Um einen Zusammenstoß mit ihm zu verhindern, leitete der Fahrer des Busses in der Folge eine Gefahrenbremsung ein. Durch die abrupte Reduzierung der Geschwindigkeit stürzten mehrere Fahrgäste im Bus und verletzten sich hierbei. Der Schüler, der etwa 1,55 Meter groß und schwarz gekleidet war, bekam von dem Geschehen innerhalb des Linienbusses mutmaßlich nichts mit und entfernte sich im Anschluss zunächst in unbekannte Richtung, konnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) in Verbindung zu setzen.

3. Streit um Parkplatz endete in Ermittlungsverfahren - Neu-Isenburg

(cb) Nachdem es am Montagnachmittag vor einem Imbiss in der Frankfurter Straße (120er Hausnummern) zu einem Streit zwischen der Fahrerin eines schwarzen Micra und einem Fußgänger kam und dieser hierbei leicht verletzt wurde, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die 34-jährige Nissan-Lenkerin wollte ihren Kleinwagen auf einem freien Parkplatz, auf dem jedoch ein Werbebanner für einen Imbiss stand, einparken. Ihre Beifahrerin stieg daher aus undrückte das Banner zur Seite. Während des Einparkens kam ein 47 Jahre alter Mann aus dem Imbiss, nahm das deplatzierte Werbeschild und wollte es wohl wieder auf seinen Platz stellen. Die 37 Jahre alte Fahrerin des Micra soll währenddessen das Einparken fortgesetzt und in der Folge den Älteren mit dem Schild in der Hand touchiert haben. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen an der Hand. An dem Streitobjekt entstand ein Sachschaden von ungefähr 35 Euro. Die Polizei aus Neu-Isenburg bittet unter der Telefonnummer 06102 2902-0 um Zeugenhinweise.

4. Graffiti in Bahnhofsunterführung: Staatsschutz ermittelt - Neu-Isenburg

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund, nachdem Unbekannte mehrere Graffitis in der Bahnhofsunterführung gesprüht hatten. Diese wurden am Montag, gegen 19.15 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. Bei den Graffitis handelt es sich um mehrere politisch motivierte Schriftzüge. Die Beamten der Kripo suchen nach Hinweisen auf den Tatzeitraum sowie die Täter und bitten Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Beim Einparken zusammengestoßen und geflüchtet - Neu-Isenburg

(me) Die Beamten der Polizeistation in Neu-Isenburg sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen eines Zusammenstoßes vom 12. März. Gegen 8.15 Uhr wollte der Fahrer eines Seat auf der Siemensstraße (10er-Hausnummern) einparken und wurde hierbei durch einen dunklen SUV, bei dem es sich um einen BMW gehandelt haben könnte, überholt. Beim Überholvorgang kollidierten die beiden Fahrzeuge, weshalb ein Schaden von etwa 2.500 Euro an dem weißen Geländewagen mit HG-Kennzeichenschildern entstand. Da der andere Unfallbeteiligte davonfuhr, ermitteln die Ordnungshüter wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bitten um Hinweise. Zeugen melden sich bitte über die 06102 2902-0 auf der Wache.

6. Mutmaßlich betrunken in andere Wagen gekracht: Unfallverursacher musste Blutprobe abgeben - Dreieich

(me) Ein 20 Jahre alter Wagenlenker musste in der Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagmorgen, bei dem er einen Schaden von rund 21.000 Euro anrichtete, die Ordnungshüter mit auf die Wache begleiten. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann gegen 1.25 Uhr die Ochsenwaldstraße (einstellige Hausnummern) und verlor mutmaßlich aufgrund der Einnahme von Alkohol und anderer berauschender Mittel die Kontrolle über seinen weißen Fiat. In der Folge fuhr er mit diesem gegen einen dort parkenden gelben VW California. Durch die Wucht der Kollision wurde der Bus auf einen dahinterstehenden weißen Sprinter geschoben. Alle drei beteiligten Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Da die Beamten der Polizeistation Langen im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Alkohol und anderer Betäubungsmittel erlangten, musste der aus Dreieich stammende Mann die Streife mit auf die Station begleiten. Dort wurde ihm Blut abgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit der Wache unter der Rufnummer 06103 9030-0 Kontakt auf.

7. Diebe stiegen zweimal in das gleiche Objekt ein und klauten Kabel - Obertshausen

(cb) An zwei aufeinanderfolgenden Nächten drangen bislang Unbekannte in ein Trafohäuschen auf einem Firmengelände in der Feldstraße (10er-Hausnummern) ein und entfernten in dem Traforaum Kabel. Das erste Mal waren die Täter zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag 14 Uhr, vor Ort und nahmen Kupferkabel im Wert von knapp 5.000 Euro mit. Bei der zweiten Tat, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete, nahmen sie abermals Kabel mit. Die Ermittlungen zur Sachschadenshöhe in diesem Fall dauern noch an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern sowie zu deren Transportmitteln machen können, setzen sich bitte mit der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

8. Zeugensuche nach Verdacht der Körperverletzung: Ermittlungen eingeleitet - Rodgau

(me) Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf der Dudenhöfer Straße (60er Hausnummern) sucht die Polizei aus Heusenstamm nach Zeugen des Vorfalls vom Dienstagvormittag. Gegen 10.20 Uhr gerieten ein zwischen 30 und 35 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Fahrer eines Seat und der Lenker eines Linienbusses aneinander. Ursächlich hierfür dürfte eine zuvor geschehene Situation im Straßenverkehr gewesen sein. Im weiteren Verlauf habe der Fahrer des schwarzen Leon, der ferner schwarze lichte Haare hatte sowie mit einer schwarz-weiß karierten Jacke bekleidet war, den Fahrer durch das Fenster seines öffentlichen Verkehrsmittels gepackt und soll auf diesen eingeschlagen haben. Durch die Schläge habe dieser kurzzeitig das Bewusstsein verloren und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Aggressor sei nach der augenscheinlichen Körperverletzung in seinen Wagen gestiegen und davongefahren. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation (06104 6908-0) zu melden.

9. Nach körperlicher Auseinandersetzung: Polizeibeamter verletzt und mehrere Verfahren eingeleitet - Rodgau

(me) Nachdem es am frühen Dienstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnhof Dudenhofen gekommen war, wurde ein Polizeibeamter im Rahmen des Polizeieinsatzes verletzt und mehrere Verfahren wurden eingeleitet. Gegen 0.30 Uhr sollen ein 20-Jähriger, ein 38-Jähriger und zwei bis dato unbekannte Beteiligte aneinandergeraten sein. In der Folge kam es offenbar zu gegenseitigen Schlägen und Tritten, weshalb die Polizei Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet hat. Da der Heranwachsende in der Folge eines ausgesprochenen Platzverweises die eingesetzten Beamten beleidigt, bespuckt und sich körperlich zur Wehr gesetzt haben soll und sich in diesem Zusammenhang einer der Ordnungshüter verletzte, leiteten die Beamten zusätzlich Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verdachts der Beleidigung gegen den jungen Mann ein. Zeugen der Vorfälle melden sich bitte auf der Polizeistation in Heusenstamm (06104 6908-0).

Offenbach, 24.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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