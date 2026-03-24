Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrollen: Geschwindigkeits- und andere Verstöße geahndet; Wohnungseinbrecher störte sich nicht an schlafender Bewohnerin; Falscher Bankmitarbeiter wollte Handys kaufen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verkehrskontrollen: Geschwindigkeits- und andere Verstöße geahndet - Maintal

(me) Beamtinnen und Beamte der Polizeistation in Maintal führten mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei am Montag Verkehrskontrollen durch.

Am Vormittag überprüften die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit im Bereich einer Grundschule in Wachenbuchen. Während am Mittag die Einhaltung der Verkehrsregeln im Hinblick auf das Anlegen eines Sicherheitsgurts oder die Nichtnutzung des Mobiltelefons im Bereich des "Fechenheimer Weg" lag. Bei beiden Örtlichkeiten wurden hierzu Kontrollstellen eingerichtet und die Fahrzeuge bei Vorliegen entsprechender Verstöße überprüft.

In der Zeit zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr wurden insgesamt 65 Fahrzeuge und 69 Personen einer Kontrolle unterzogen. Auf fünf Fahrzeugführinnen - und Fahrzeugführer kommt nun wegen des Überschreitens der Geschwindigkeit ein Punkt in Flensburg zu.

Mit solchen Verkehrskontrollen wollen die Beamten auch zukünftig zur Verkehrssicherheit beitragen.

2. Rüttelplatten von Baustellengelände gestohlen: Hinweise erbeten! - Langenselbold

(me) Unbekannte stahlen am Samstag, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, zwei Rüttelplatten von einem Baustellengelände an der Anschrift "An der alten Straße", weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet hat. Der Wert der schweren Arbeitsmaterialien wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Beamten der Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Für mehr Sicherheit: Schutzfrauen vor Ort kontrollierten die Einhaltung der Verkehrsregeln - Erlensee

(me) Die beiden Schutzfrauen vor Ort der Polizeistation Langenselbold, Polizeihauptkommissarin Julia Koch und Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann, überwachten in der letzten Woche den Verkehr im Bereich einer Grundschule in Langendiebach. Um das Risiko für die Schüler aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer zu verringern, wurden unter anderem der korrekt angelegte Sicherheitsgurt, das Vorhandensein eines Kindersitzes oder einer entsprechenden Sitzerhöhung überprüft. Im Rahmen ihrer Kontrollen stellten die beiden Polizistinnen zwei Elektrokleinstfahrzeuge fest, die über keine aktuelle Versicherungsplakette verfügten. Zudem war einer der beiden E-Scooterfahrer noch keine 14 Jahre alt. In beiden Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. In Zusammenhang mit der Nutzung eines E-Scooters weist die Polizei nochmals auf folgende Regeln hin:

- das Mindestalter zum Führen liegt bei 14 Jahren - Versicherungspflicht (jedes Jahr ein neues Kennzeichen (1. März bis 28./29. Februar) - keine Helmpflicht aber das Tragen wird empfohlen, um bei Stürzen Kopfverletzungen vorzubeugen - pro Scooter nur eine Person - es gelten die gleichen Regeln in Bezug auf die Einnahme von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln

In Zukunft sollen weitere Kontrollen folgen.

4. Wohnungseinbrecher störte sich nicht an schlafender Bewohnerin - Freigericht

(cb) Während eine 63-Jährige in ihrer Wohnung in der Friedhofstraße (einstellige Hausnummern) schlief, drangen Einbrecher ein und durchsuchten die Wohnräume, ohne dass die Wohnungseigentümerin etwas davon mitbekam. Diese musste am nächsten Morgen feststellen, dass die Unbekannten zwischen Montag, 20.15 Uhr und Dienstag 8 Uhr, ihre Eingangstür aufgehebelt hatten und in ihrer Wohnung waren. Hier durchwühlten diese sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Nach der Tat, so die derzeitigen Erkenntnisse, flüchteten die Einbrecher über die Terrassentür. Ob die Täter Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

5. Zeugen nach Diebstahl von Grabschmuck gesucht - Gelnhausen

(cb) Ein Kreuz, eine Blumenvase, ein Weihwassergefäß sowie eine Laterne klauten Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof in Höchst. Alle gestohlenen Gegenstände waren aus Bronze und hatten einen Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Montag, 16. März und Montagmorgen, 23. März. Hinweise auf die Täter nimmt die ermittelnde Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

6. Wahlplakate bemalt: Zeugensuche der Polizei - Linsengericht

(me) Zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 6.15 Uhr, bemalten Unbekannte mehrere Wahlplakate im Gemeindegebiet Linsengericht, weshalb die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen die Ermittlungen aufgenommen hat und in diesem Zusammenhang nach Zeugen sucht. Etwas mehr als 20 Plakate wurden mit schwarzer Farbe oder einem schwarzen Stift bemalt. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen suchen bitte über die Hotline 069 8098-1234 den Kontakt zu den Ermittlern aus Offenbach.

7. Hinweise erbeten: Handtasche aus Tiguan geklaut - Bad Orb

(cb) Durch die zuvor eingeschlagene Seitenscheibe eines schwarzen Tiguan konnte der Täter in das Fahrzeuginnere greifen und die dort abgestellte Handtasche mitsamt Geldbörse und Telefon klauen. Die hier beschriebene Tat, bei der ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro entstand, ereignete sich am Montag, zwischen 16.35 Uhr und 17.14 Uhr. Der Tiguan mit GN-Kennzeichen war auf einem Waldparkplatz im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3199/ Landesstraße 3179 abgestellt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

8. Falscher Bankmitarbeiter wollte Handys kaufen - Brachttal

(cb) Einem falschen Bankmitarbeiter gelang es am Montag, die Geldkarte samt dazugehörigem PIN von einer Frau aus Brachttal zu erhalten. Zuvor wurde die Dame von einem weiteren Täter per Telefon kontaktiert. Dieser überzeugte sie, dass ihre Bankkarte überprüft werden müsse. Hierzu erschien gegen 15.15 Uhr ein 1,80 Meter großer Mann mit kurzen, schwarzen Haaren an der Wohnanschrift der Brachttalerin. Der Gauner trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie schwarze Lackschuhe. Zudem sprach er schlecht Deutsch. Nachdem er die Geldkarte an sich genommen hatte, flüchtete der Betrüger über die Straße "Dornwiesen", vermutlich mit einem weißen Fahrzeug, und hob anschließend in einer Bankfiliale mehrere tausend Euro ab. In einem Elektrofachmarkt in Gründau versuchte er kurze Zeit vergeblich, denn die Geldkarteninhaberin hatte zwischenzeitlich den Betrug erkannt und die Karte gesperrt, zwei Handys zu kaufen. Die Geldkarte wurde im Fachmarkt einbehalten und der Gauner flüchtete. Die Beamten der Kripo nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

9. Geldkarte von falschen Versandmitarbeitern erbeutet - Bad Soden-Salmünster

(cb) Am Montagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, erhielt ein Senior einen Anruf von einem vermeintlichen Versandkaufhaus. Man teilte ihm mit, dass er Ware bestellt habe, die nun direkt bezahlt werden müsste. Just in dem Moment klingelte es an seiner Haustür und ein angeblicher Mitarbeiter des genannten Versandkaufhauses trat ein und verlangte die Geldkarte des Rentners. Um die angebliche Rechnung zu begleichen, händigte er seine EC-Karte dem Betrüger aus. Dieser nahm sodann Reißaus und flüchtete über die Salmünsterer Straße in unbekannte Richtung. Nur kurze Zeit später hoben Unbekannte 2.000 Euro Bargeld vom Konto des Geldkarteninhabers ab. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um sachdienliche Hinweise.

10. Skoda angedotzt und geflüchtet: Hinweise erbeten - Bad Soden-Salmünster

(cb) Einen Sachschaden von knapp 700 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Unfallverursacher an einem Skoda Octavia, der in der Frowin-von-Hutten-Straße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, parkte. Vermutlich touchierte dieser den Skoda am Montag, zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr, beim Ein- oder Ausparken und beschädigte hierbei die hintere Beifahrertür. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte er sich schließlich vom Unfallort. Unfallzeugen setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 in Verbindung.

Offenbach, 24.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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