Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unerwartete Begegnung: Gaststätteneinbrecher trifft auf Inhaber

Langen (ots)

(lei) Vermutlich nicht mit der Anwesenheit des Inhabers hat ein maskierter Einbrecher gerechnet, der am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Rheinstraße (10er-Hausnummern) einstieg. Nachdem er um kurz vor 6 Uhr ein gekipptes Fenster geöffnet hatte und hierüber in das Lokal eingedrungen war, begegnete er plötzlich dem Besitzer, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Kurz darauf gab der Unbekannte sein Vorhaben auf und machte sich davon. Beschrieben werden konnte er als 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Zudem trug er eine Sturmhaube. Wer weitere Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, möge sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell