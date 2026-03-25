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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unerwartete Begegnung: Gaststätteneinbrecher trifft auf Inhaber

Langen (ots)

(lei) Vermutlich nicht mit der Anwesenheit des Inhabers hat ein maskierter Einbrecher gerechnet, der am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Rheinstraße (10er-Hausnummern) einstieg. Nachdem er um kurz vor 6 Uhr ein gekipptes Fenster geöffnet hatte und hierüber in das Lokal eingedrungen war, begegnete er plötzlich dem Besitzer, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Kurz darauf gab der Unbekannte sein Vorhaben auf und machte sich davon. Beschrieben werden konnte er als 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Zudem trug er eine Sturmhaube. Wer weitere Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, möge sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden (069 8098-1234).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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