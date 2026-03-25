Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeivizepräsidentin Anja Wetz: "Südosthessen bleibt weiterhin eine sichere Region." - Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 vorgestellt

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Südosthessen (ots)

(cl) Polizeivizepräsidentin Anja Wetz hat heute die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Südosthessen vorgestellt:

"Südosthessen bleibt weiterhin eine sichere Region. Die Gesamtentwicklung zeigt, dass die Kriminalitätsbelastung langfristig gesehen auf einem insgesamt niedrigen Niveau bleibt. Wir behalten alle Steigerungen aufmerksam im Blick und treffen die erforderlichen Maßnahmen", erklärt Polizeivizepräsidentin Anja Wetz.

Die entsprechende Pressemitteilung ist dieser Meldung als Anhang beigefügt.

Detaillierte Zahlen, Daten und Fakten für den Gesamtbereich Südosthessen, die Großstädte Offenbach und Hanau, sowie die Landkreise Offenbach und Main-Kinzig finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Hessen unter dem nachfolgenden Link:

https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/polizeiliche-kriminalstatistik-pks/polizeiliche-kriminalstatistik-fuer-das-polizeipraesidium-suedosthessen-2025

Nach Fertigstellung wird zudem die "Broschüre zur Kommunalen Betrachtung" für das Jahr 2025 mit detaillierten Betrachtungen der ortsbezogenen Entwicklungen aller Kommunen des Polizeipräsidiums Südosthessen dort eingestellt.

Hinweis: Dieser Meldung sind Bilder beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

Offenbach, 25.03.2026, Presselstelle, Christopher Leidner

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