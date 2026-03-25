Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl; Vermisster Teenager wieder da und Zeitungsstapel in Brand gesetzt: Hinweise erbeten

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisster Teenager wieder da - Hanau

Der seit Mitte Februar vermisste Jugendliche aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.

2. Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl - Großauheim

(cb) Ein Fahrrad samt Schloss, welches in der Bahnhofstraße (10er-Hausnummern) angeschlossen war, nahmen Fahrraddiebe mit. Der Fahrradeigentümer schloss sein graues E-Bike gegen 8.30 Uhr mit seinem Kettenschloss an einem Fahrradständer an. Nur wenige Stunden später, gegen 14 Uhr, musste er feststellen, dass ein Mountainbike im Wert von knapp 1.000 Euro gestohlen worden war. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Zeitungsstapel in Brand gesetzt: Hinweise erbeten - Maintal

(cb) Polizei und Feuerwehr waren am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Wachenbucher Straße (20er-Hausnummern) eingesetzt, da dort ein Zeitungsstapel brannte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand setzten bis dato Unbekannte kurz zuvor die Zeitungen in Brand. Durch das Feuer im Flur des Mehrparteienhauses wurde eine Wand beschädigt, die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

Offenbach, 25.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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