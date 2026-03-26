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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kollision in Hackenheim

55546 Hackenheim, Volxheimer Straße (ots)

Zu einer heftigen Kollision kam es am Mittwoch, den 25.03.2026, gegen 17.40 Uhr, in der Volxheimer Straße in Hackenheim. Die Fahrerin eines SUV befuhr die Straße An der Staffel in Richtung der Volxheimer Straße. Auf abschüssiger Straße geriet sie im Einmündungsbereich auf die Volxheimer Straße und kollidierte mit einem Kleinwagen, der in Richtung Volxheim fuhr. Die 70-jährige Fahrerin des Kleinwagens geriet in Folge auf eine Verkehrsinsel, beschädigte eine Geschwindigkeitsmesstafel und kam an einem Baum zu Stehen. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 70-Jährige aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt, ihre Beifahrerin und die 75-jährige Unfallverursacherin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Unfallaufnahme waren neben Polizei und Rettungsdienst, auch die Freiwillige Feuerwehr Hackenheim und die Straßenmeisterei eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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