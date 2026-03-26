Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in Kundentoilette von Einkaufscenter: Hinweise auf Brandstiftung

Dreieich (ots)

(lei) Ein Feuer in der Kundentoilette eines Einkaufscenters im Nordpark hat am Mittwochabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 20.40 Uhr war eine Meldung über Rauchentwicklung sowie offene Flammen in dem Sanitärbereich eingegangen. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch einen Hausmeister gelöscht werden. Die Feuerwehr übernahm anschließend Belüftungsmaßnahmen im Gebäude, das vorsorglich geräumt wurde. Schätzungsweise 150 bis 200 Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Einkaufszentrum aufhielten, mussten dieses vorübergehend verlassen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bestehen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. In der Auffangschale eines Desinfektionsmittelspenders wurden verbrannte Gegenstände festgestellt, durch die es zur Flammenentwicklung kam. Der Spender wurde hierbei beschädigt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Verursacher liegen den Beamten noch nicht vor. Möglicherweise haben Kundinnen und Kunden hierzu Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell