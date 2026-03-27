Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Sachschaden nach Garagenbrand

Rodenbach (ots)

(lei) Ein nächtlicher Brand hat in Rodenbach einen erheblichen Sachschaden verursacht und Polizei sowie Feuerwehr in den frühen Morgenstunden auf den Plan gerufen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 200.000 Euro.

Das Feuer war in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr in der Leipziger Straße ausgebrochen. Betroffen waren insgesamt fünf in Reihe gebaute Garagen, die durch die Flammen teils erheblich beschädigt wurden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde zudem die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses massiv verrußt.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

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