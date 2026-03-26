Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Scan-Kontrolle" durch falsche Polizisten: Echte Polizei sucht nun Zeugen

Dietzenbach (ots)

(lei) Noch ist unklar, was ein unbekannter Mann und sein Begleiter am Montagabend vorhatten, als sie drei Passanten ansprachen und dann, nach einem kurzen "Check" einfach weiterfuhren. Womöglich Geld oder Wertgegenstände, so die Vermutung der Polizei, die nun Ermittlungen aufgenommen hat und Zeugen sucht.

Demnach waren die Passanten - zwei Männer und eine Frau - gegen 19.15 Uhr in der Otto-Hahn-Straße unterwegs, als ein blauer Audi vorgefahren kam und neben ihnen hielt. Soweit so gut. Dann gab der Beifahrer allerdings an, Polizist zu sein und alle drei nun kontrollieren zu müssen.

Anstatt auszusteigen, blieben er und der Fahrer sitzen und die "Kontrolle" erfolgte aus dem PKW heraus. Der Beifahrer, der ein Polizei-Schild auf der Jacke hatte, verlangte die Ausweise der Fußgänger und "scannte" diese mit einer Art Stift. Anschließend tat er dies auch mit den Hosentaschen von zwei der Angesprochenen, mit der Begründung nach Drogen zu suchen. Fündig wurde man nicht, woraufhin der Pseudo-Polizist und sein Fahrer davonfuhren.

Zu ihrer jeweiligen Beschreibung liegen der echten Polizei folgende Informationen vor:

Beifahrer:

- um die 50 Jahre alt - 1,75 bis 1,80 Meter groß - kräftigere bis untersetzte Statur, circa 100 Kilogramm schwer - kurze, dunkle, zurückgekämmte Haare mit Geheimratsecken - Dreitagebart - schwarze Jacke mit Polizei-Schild auf der Brust - sprach Deutsch, gebrochen Englisch und evtl. osteuropäische Sprache

Fahrer:

- Alter: Mitte bis Ende 50 - 1,75 bis 1,80 Meter groß - schlank - lockige Haare mit grauem Ansatz, im Nacken länger - weißer Pullover mit Reißverschluss und Kragen, schwarze Streifen an der Seite

Die Kriminalpolizei verfolgt den Vorgang jetzt strafrechtlich, und zwar unter anderem wegen Verdachts der Amtsanmaßung. Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Unbekannten und ihrem Auto machen können, steht rund um die Uhr die Kripo-Hotline 069 8098-1234 für Hinweise zur Verfügung.

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