Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Kardinal-von-Galen-Straße;

Unfallzeit: 26.03.2026, 15.05 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist eine bislang unbekannte Fußgängerin in Velen. Die Frau beabsichtigte, am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr die Fahrbahn der Kardinal-von-Galen-Straße aus Richtung Schulstraße zu überqueren. Dabei schob die Unbekannte einen E-Scooter. Auf der Fahrbahn kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 54-jährigen Frau aus Velen, die in Richtung Volbertskamp unterwegs war. Es kam zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem E-Scooter. An dem Auto entstand Sachschaden. Nach dem Unfall stieg die Frau auf den E-Scooter und fuhr in Richtung Ellinghaus davon, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein.

Beschreibung der flüchtigen Unfallverursacherin: weiblich, etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schlanke Statur, lange blonde Haare (zum Pferdeschwanz gebunden) und Brillenträgerin.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität der Frau machen können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell