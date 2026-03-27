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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unbekannte brechen in Haus ein

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Knufdrees;

Tatzeit: 26.03.2026, zwischen 08.00 Uhr und 23.45 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Knufdrees in Heiden. Im Verlauf des gestrigen Tages hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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