Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw-Fahrer bei Überholvorgang schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Wendfeld;

Unfallzeit: 26.03.2026, 10.45 Uhr;

Ein 43-jähriger Mann aus Ahaus überholte am Donnerstagvormittag auf der Landstraße L 572 in Höhe Wendfeld in Stadtlohn eine vorausfahrende 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Stadtlohn. Während des Überholvorgangs kam das Fahrzeug des Ahausers unter den herrschenden Witterungsverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw zweimal und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L 572 in beide Fahrtrichtungen. Ein Abschleppunternehmen kam zum Einsatz. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell