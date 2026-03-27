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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Pkw mutwillig zerkratzt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Schlesierstraße;

Tatzeit: zwischen 25.03.2026, 23.00 Uhr und 26.03.2026, 16.30 Uhr;

Einen grauen Daimlerchrysler mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter an der Schlesierstraße in Schöppingen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag stand das Fahrzeug vor einem Wohnhaus an der Schlesierstraße. Der Unbekannte zerkratzte das Auto einmal rundherum. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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