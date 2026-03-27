POL-BOR: Schöppingen - Pkw mutwillig zerkratzt
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Schlesierstraße;
Tatzeit: zwischen 25.03.2026, 23.00 Uhr und 26.03.2026, 16.30 Uhr;
Einen grauen Daimlerchrysler mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter an der Schlesierstraße in Schöppingen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag stand das Fahrzeug vor einem Wohnhaus an der Schlesierstraße. Der Unbekannte zerkratzte das Auto einmal rundherum. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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